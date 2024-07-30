汪小菲直播不爽了「我老婆沒墊下巴」 Mandy緩頰後他才沒繼續譙
大陸富商汪小菲5月27日和台灣女友Mandy（馬曉梅、小梅）到上海領證結婚，近來兩人在歐洲度蜜月，今（30）日夫妻倆開直播帶貨兼秀恩愛，過程中，有人提到Mandy整容疑雲的話題，汪小菲當場回覆黑粉：「我老婆沒墊下巴，她從小就長那麼好看！」
記者楊穎軒／綜合報導
直播中，有網友完全不給Mandy面子，留言說不喜歡看到她入鏡，Mandy便對著鏡頭揮手說：「掰掰！」繼續吃酸辣粉，一旁汪小菲護老婆心切，挖苦酸民：「你不喜歡我喜歡就行了！你愛喜不喜歡！你最好別喜歡，我還多了競爭對手呢！」說完就把頭靠在愛妻肩膀撒嬌。
稱妻沒動下巴還損網友 Mandy緩頰才沒繼續罵
不久，又有一名女網友質疑Mandy的尖下巴是假的，汪小菲看到留言，直接反擊：「喔我老婆沒墊下巴，我老婆從小就長那麼好看！可惜妳沒有！」Mandy聽完緩頰，稱該網友說不定長得非常漂亮，汪小菲才稍微收斂，「希望她美，希望大家都美！你怎麼想的就會變成怎麼樣，相由心生！」
由於Mandy是整型名醫李進良介紹給汪小菲，加上女方的長相被認為是網紅臉，外界始終懷疑Mandy的五官有動過刀，兩人結婚前，汪小菲曾經跳出來幫女友澄清，直播時亮出Mandy小時候的照片，拍胸脯掛保證未婚妻絕對沒有修容，「從小長得特端正，她那麼小去哪打針？」