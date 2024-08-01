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8月夯劇／許光漢來了！《正港分局》合體王淨　炎亞綸甩風波復出

▲8月夯劇來了！許光漢回歸小螢幕，炎亞綸（左1）甩桃色風波復出。（圖／翻攝正港分局、Q18量子預言臉書）
▲8月夯劇來了！許光漢回歸小螢幕，炎亞綸（左1）甩桃色風波復出。（圖／翻攝正港分局、Q18量子預言臉書）

記者李欣容／台北報導

8月台劇追起來！《NOWnews今日新聞》精選5部話題新作，包含許光漢、王淨主演的《正港分局》，故事延續電影《關於我和鬼變成家人的那件事》；莊凱勛、蔡黃汝（豆花妹）主演的《無罪推定》；二戰時期的時代劇《聽海湧》；鴻海在2年前首度投資戲劇《Q18量子預言》，則是炎亞綸甩掉桃色風波後的復出之作。

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▲莊凱勛（左起）、蔡黃汝、鍾承翰在劇中飾演律師。（圖／華視、公視台語台）
▲莊凱勛（左起）、蔡黃汝、鍾承翰在劇中飾演律師，討論刑案背後對生命的質問。（圖／華視、公視台語台）
蔡黃汝當菜鳥律師　和莊凱勛、鍾承翰打破「有罪推定」

《無罪推定》是一部探討人性與司法正義的台語律政劇。所有的犯罪行為都根植於複雜的社會脈絡，並具有深刻的價值意義。刑案的背後，蘊含著對生命的質問，每個社會事件都是對人性價值的重新檢驗，由莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝、鍾承翰主演，8月11日於華視、公視臺語台播出。

該劇講述了一位充滿理想與熱血的菜鳥律師許雁青（蔡黃汝飾）初入職場，便接手了一個已被五度判處死刑的犯人楊明德（黃鐙輝飾）的辯護案件。起初對案件不抱希望的她，隨著對案情的深入了解，越來越確信這是一樁冤案。她始終相信司法即正義，並提出諸多證據以證明明德的清白，但法官卻對她提出的證據視而不見。雁青這才發現，自己所對抗的不是體制，而是人性未審先判的偏見。隨著極富正義感的李正碩（莊凱勛飾）和行事冷靜的陳至謙（鍾承翰飾）兩位資深律師的加入，雁青將如何打破整個社會「有罪推定」的審判原則，救出即將被槍決的明德？

▲ ▲《正港分局》許光漢跟一群「拐瓜劣棗」辦案滿頭血，王淨納悶：怎麼考上警察的？（圖／Netflix提供）
▲ 《正港分局》許光漢（左）跟一群「拐瓜劣棗」辦案滿頭血，王淨（右）納悶：「怎麼考上警察的？」（圖／Netflix提供）
國民老公來了！許光漢攜手王淨「噗嚨共辦案」

Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》是2023年全台票房冠軍現象級動作喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集，該作由雙豪導演程偉豪與殷振豪聯手出擊，攜手原班人馬許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐等亮眼卡司共創獨特類型犯罪喜劇影集。

「正港小隊超殺版」主視覺設計概念將「殺」字的筆畫拆散於海報當中，更可以看見小隊員們一如往常的發揮噗嚨共的樣貌，包含大展火力全開眼神的吳明翰（許光漢 飾）、林子晴辦案重傷頭套超荒謬水果網套（王淨 飾）、手拿寫錯字成語「殺一警（儆）百」的分局長張永康（馬念先 飾）、新加入成員少年（黃奇斌 飾）與李淑芬（Lulu黃路梓茵 飾），以及出動辦案還在吃的小胖（陳彥佐 飾），其中更暗藏了影集「成語連續殺人事件」核心的細節，呈現「寫錯字就有可能成為殺人犯目標」的概念，將於8月22日全球Netflix獨家上線。

▲經紀人愛上泰國巨星！《彈一場完美戀愛》劉泯廷熱吻泰星Jame Kasama組CP。（圖／GagaOOLala提供）
▲經紀人愛上泰國巨星！《彈一場完美戀愛》劉泯廷（右）熱吻泰星Jame Kasama（左）組CP。（圖／GagaOOLala提供）
高顏值黃金卡司組合　熱吻秀肌肉超養眼

全球最大LGBTQ+、BL影音平台GagaOOLala推出全新原創華語BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》集結高顏值跨界黃金卡司組合，邀來涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama，以及音樂人李英宏、李佳歡、金泰佑跨界演出。

劇情描述多年前歌手Neil（涂善存 飾）與親哥哥Matt（金泰佑 飾）曾共組Magnet樂團紅遍全國，卻因為演唱會前一場車禍，讓兄弟天人永隔留下Neil一人，還因此帶來舞台恐懼的陰影。6年後，老戰友經紀人Reese（劉泯廷 飾）力圖幫Neil單飛復出，但意志消沉的Neil百般不願意，直到遇見新的音樂搭檔小海（張豐豪 飾），兩人產生新的火花。將於8月12日全球首播。

▲鴻海在2年前首度投資戲劇《Q18量子預言》，原先這部講述AI科幻的作品預計在2023年推出，不料劇中演員接連出事，包含了炎亞綸爆出桃色風波、宥勝性騷擾事件等，導致該劇檔期延誤。（圖／Q18量子預言臉書）
▲鴻海在2年前首度投資戲劇《Q18量子預言》，炎亞綸（左）將和石知田（右）飾演人工智慧。（圖／Q18量子預言臉書）
炎亞綸甩桃色風波　復出詮釋「人工智慧」

《Q18量子預言》是一部科幻電視劇，以量子科學為主題，由周美玲執導，李銘順、天心、炎亞綸主演，該劇原本預計2023年推出，但炎亞綸捲入感情糾紛，宥勝也被爆性騷，事件延燒讓戲停擺，近來炎亞綸獲判緩刑復出，而宥勝的戲份則是已全數刪除。

炎亞綸和石知田在劇中飾演意識的AI（人工智慧）並自備學習、演化的能力，炎亞綸分享準備角色的過程，除了體態之外，也要保持臉部的完美，是最具挑戰的地方。

▲《聽海湧》黃冠智（右）和演員們在劇中有大量肢體戲，相當耗費體力但慶幸劇組保護措施充足。（圖／公視提供）
▲《聽海湧》黃冠智（右）和演員們在劇中有大量肢體戲，相當耗費體力但慶幸劇組保護措施充足。（圖／公視提供）
還原二戰屠殺　巴掌打到臉腫是「戰俘營日常」

《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。

拍攝《聽海湧》過程中，三位演員都對「打巴掌」戲份印象深刻，吳翰林直說這是「戰俘營日常」，他也透露拍前導片時「直接來真的」，「一兩次就完成，根本不用演！臉會腫起來。」黃冠智表示，打巴掌在日本軍隊內是管理的方法，但他在戲中必須對同樣來自臺灣的夥伴打巴掌，內心特別掙扎，他也強調：「雖然特寫時都是真打，但都有受過動作訓練。」

《聽海湧》全劇共五集，由公共電視出品，高雄人和三餘創投聯合出品，看不見電影工作室與回甘映像製作，主要拍攝場景散佈在高雄、臺東及屏東等地，並實地前往馬來西亞北婆羅洲取景拍攝，該劇自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。

▲8月台劇攻略看這裡。（圖／NOWnews今日新聞社群中心製）
▲8月台劇攻略看這裡。（圖／NOWnews今日新聞社群中心製）

8月夯劇


劇名：《聽海湧》

播出日期：8月17日

主角：吳翰林黃冠智朱宥丞連俞涵施名帥周厚安

平台：公視頻道、Hami Video電視館


劇名：《無罪推定》

主角：莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝、鍾承翰

播出日期：8月11日

平台：華視、公視臺語台


劇名：《正港分局》

主角：許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐

播出日期：8月22日

平台：Netflix


劇名：《彈一場完美戀愛》

主角：涂善存、張豐豪

播出日期：8月12日

平台：GagaOOLala


劇名：《Q18量子預言》

主角：炎亞綸 、石知田、李千娜、劉修甫

播出日期：8月16日

平台：三立電視台

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