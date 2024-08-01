8月夯劇／許光漢來了！《正港分局》合體王淨　炎亞綸甩風波復出

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《無罪推定》是一部探討人性與司法正義的台語律政劇。所有的犯罪行為都根植於複雜的社會脈絡，並具有深刻的價值意義。刑案的背後，蘊含著對生命的質問，每個社會事件都是對人性價值的重新檢驗，由莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝、鍾承翰主演，8月11日於華視、公視臺語台播出。
該劇講述了一位充滿理想與熱血的菜鳥律師許雁青（蔡黃汝飾）初入職場，便接手了一個已被五度判處死刑的犯人楊明德（黃鐙輝飾）的辯護案件。起初對案件不抱希望的她，隨著對案情的深入了解，越來越確信這是一樁冤案。她始終相信司法即正義，並提出諸多證據以證明明德的清白，但法官卻對她提出的證據視而不見。雁青這才發現，自己所對抗的不是體制，而是人性未審先判的偏見。隨著極富正義感的李正碩（莊凱勛飾）和行事冷靜的陳至謙（鍾承翰飾）兩位資深律師的加入，雁青將如何打破整個社會「有罪推定」的審判原則，救出即將被槍決的明德？
國民老公來了！許光漢攜手王淨「噗嚨共辦案」
Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》
「正港小隊超殺版」主視覺設計概念將「殺」
高顏值黃金卡司組合 熱吻秀肌肉超養眼
全球最大LGBTQ+、BL影音平台GagaOOLala推出全新原創華語BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》集結高顏值跨界黃金卡司組合，邀來涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama，以及音樂人李英宏、李佳歡、金泰佑跨界演出。
劇情描述多年前歌手Neil（涂善存 飾）與親哥哥Matt（金泰佑 飾）曾共組Magnet樂團紅遍全國，卻因為演唱會前一場車禍，讓兄弟天人永隔留下Neil一人，還因此帶來舞台恐懼的陰影。6年後，老戰友經紀人Reese（劉泯廷 飾）力圖幫Neil單飛復出，但意志消沉的Neil百般不願意，直到遇見新的音樂搭檔小海（張豐豪 飾），兩人產生新的火花。將於8月12日全球首播。
炎亞綸甩桃色風波 復出詮釋「人工智慧」
《Q18量子預言》是一部科幻電視劇，以量子科學為主題，由周美玲執導，李銘順、天心、炎亞綸主演，該劇原本預計2023年推出，但炎亞綸捲入感情糾紛，宥勝也被爆性騷，事件延燒讓戲停擺，近來炎亞綸獲判緩刑復出，而宥勝的戲份則是已全數刪除。
炎亞綸和石知田在劇中飾演意識的AI（人工智慧）並自備學習、演化的能力，炎亞綸分享準備角色的過程，除了體態之外，也要保持臉部的完美，是最具挑戰的地方。
還原二戰屠殺 巴掌打到臉腫是「戰俘營日常」
《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，
拍攝《聽海湧》過程中，三位演員都對「打巴掌」戲份印象深刻，
《聽海湧》全劇共五集，
8月夯劇
劇名：《聽海湧》
播出日期：8月17日
主角：吳翰林、黃冠智、朱宥丞、連俞涵、施名帥、周厚安
平台：公視頻道、Hami Video電視館
劇名：《無罪推定》
主角：莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝、鍾承翰
播出日期：8月11日
平台：華視、公視臺語台
劇名：《正港分局》
主角：許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐
播出日期：8月22日
平台：Netflix
劇名：《彈一場完美戀愛》
主角：涂善存、張豐豪
播出日期：8月12日
平台：GagaOOLala
劇名：《Q18量子預言》
主角：炎亞綸 、石知田、李千娜、劉修甫
播出日期：8月16日
平台：三立電視台