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躺會喘「只能坐著睡」！竟是心臟衰竭　醫教護心妙方：量體重有效

▲一名患者半夜躺著會喘，後來甚至坐著才能睡，並出現下肢水腫，就醫檢查發現已心臟衰竭。（圖／取自Unsplash）
▲一名患者半夜躺著會喘，後來甚至坐著才能睡，並出現下肢水腫，就醫檢查發現已心臟衰竭。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

今年65歲的洪太太有高血壓和糖尿病，原本身體硬朗，最近晚上卻睡不好，半夜會覺得喘，甚至醒過來咳嗽，以為只是感冒 ，後來竟然要坐著才能入眠，體重也開始增加，並出現下肢水腫，到醫院檢查，才發現已心臟衰竭。

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國泰醫院心血管中心主治醫師李浩維說，心臟的功能像幫浦，將血液打出，透過血管輸送給全身器官。當心臟收縮或舒張功能出問題時，便無法打出足夠的血量供給全身，過多滯留的體液也可能進一步往上游鬱積，進而造成肺部積水。

李浩維指出，臨床會以左心室射出率評估心臟收縮功能，正常值大於60% ，若小於40%，便屬左心室低收縮分率心衰竭；此外，心臟收縮後也需要透過舒張使心房儲存的血液流入心室，經填充後的心室才有足夠的血液打出去，因此即使心臟收縮功能正常，若舒張嚴重異常，則屬舒張性心衰竭。

根據中華民國心臟基金會統計，心衰竭盛行率約介於1~3％，推估台灣約有70萬名患者，但衛福部2020年資料顯示，心衰竭病人就醫僅24萬人，代表恐有潛在46萬人未確診。

▲心臟、心肌梗塞。（示意圖／取自Unsplash）
▲衛福部2020年資料顯示，心衰竭病人就醫僅24萬人，恐有潛在46萬人未確診。（示意圖／取自Unsplash）
李浩維表示，心衰竭1年內死亡率約20~30%，5年內死亡率更高達45~60%，風險不容忽視，建議已確診或高風險族群注意以下生活起居照護重點，對健康更有保障： 

◼️限制水分攝取：過多的水分會增加心臟負擔，應按照醫師建議控制在每天約1500-2000c.c.以內。 

◼️限制鹽分攝取：鹽分會造成體內水分滯留， 應避免攝取高鹽食物，每日攝取量應控制在5公克以下。

◼️監測體重：量體重是監測身體水分最簡單的方法，如體重在短期內明顯上升且出現心衰竭症狀，有可能是急性心衰竭，應盡速就醫。 

◼️控制三高：將血壓、血糖和血脂控制在目標範圍內，有助於防止心衰竭惡化。 

◼️戒菸、避免二手菸：抽菸會導致血管收縮，長期暴露將增加心血管疾病風險，進而使心臟功能減退。 

◼️漸進式運動計畫：適度運動有助改善心臟功能，但應與醫師討論並循序漸進。 

◼️規則服藥、門診追蹤：收縮型心衰竭病須服用不少藥物，不過要維持良好服藥依從性並不容易，且調藥過程中可能有血壓過低、心跳過慢等現象，因此必須長期穩定在門診追蹤。  

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