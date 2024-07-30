中鋼自黏塗膜電磁鋼產品進軍電動巴士市場

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王錫欽說，中鋼自2013年與東元電機公司成立聯合實驗室，協助東元電機完成100%自製研發整合之馬達動力系統，東元也於2022年3月成為國內首家設計製造在台灣(DMIT)馬達合格供應商，而隨著東元印度分公司(TEMICO)近期成功取得印度主要電動車製造商訂單，中鋼不僅將供應自黏塗膜電磁鋼產品，助攻東元將於明(114)年第一季量產交貨，也將協助集團子公司中鋼印度開發馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化材料選擇，創造客我雙贏。
王錫欽並說，中鋼與東元是長期合作夥伴，雙方自2007年開始申請及完成馬達研發科專計畫，並於2013年共同成立聯合實驗室，透過EVI(Early Vendor involvement，早期供應廠參與)之協同研發機制，利用中鋼低鐵損、高磁通的電磁鋼，進行各類馬達產品開發。
東元電機公司於2020年使用中鋼35CS250電磁鋼完成50~130kW之T Power電動商用車動力系統開發，隔年再採用中鋼35CS250自黏電磁鋼，並透過聯合實驗室建立之自黏鐵芯熱固化量產製程，成功推出200~350 kW的T Power+電動巴士馬達產品，其馬達效率不僅高達98%，也於2022年3月通過國產化電動巴士認證，使得東元成為國內首家取得DMIT馬達的合格供應商，進一步從工業馬達製造商，跨足至電動車及電動巴士馬達領域。
王錫欽指出，中鋼與東元以聯合實驗室的合作模式，結合雙方的技術優勢與市場資源，共同拓展國內外電動車市場，最近，東元電機公司TEMICO宣布成功取得印度主要電動車製造商訂單，中鋼將供應動力系統所需的自黏電磁鋼，助攻東元在明年第一季量產交貨，突破及提升TEMICO在印度市場的佔有率。
此外，印度政府目標在2030年之前，將現有約80萬台柴油引擎巴士全面電動化，並提供相關優惠和補助政策，中鋼也將協助集團子公司中鋼印度於當地開發生產馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化的材料選擇，共同爭取當地日益擴大的電動車巴士商機。
王錫欽並指出，中鋼秉持「下游好、客戶好，中鋼才會更好」的理念，深刻體認好的材料必須在終端產品應用上發揮所長及創造價值，才能與下游客戶一同成長茁壯，並實現中鋼與客戶價值共創之願景。