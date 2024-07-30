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避孕藥吃到腹腔3條靜脈爆血栓　醫「另闢蹊徑」打藥成功溶栓

▲張小姐就醫發現腹腔3條靜脈都出現血栓，問診才知本身是靜脈血栓家族史，又長期服用避孕藥，使血栓風險上升。（圖／取自Pexels）
▲張小姐就醫發現腹腔3條靜脈都出現血栓，問診才知本身是靜脈血栓家族史，又長期服用避孕藥，使血栓風險上升。（圖／取自Pexels）

家庭消費中心／綜合報導

20歲張小姐日前腹痛且噁心、嘔吐，經急診檢查，發現腹腔上腸繫膜靜脈、肝門靜脈、脾靜脈等3條血管都出現血栓，經問診得知，她有靜脈血栓家族史，屬高危險群，又長期服用避孕藥，使血栓風險再上升，經施打抗凝血劑，並進行微創溶栓手術，症狀才改善。

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台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師楊凱文說，腹腔有許多供應腸子循環的動脈血流，而流回心臟則仰賴靜脈，包括脾靜脈、上腸繫膜靜脈與兩者匯合成的肝門靜脈，其與心臟的下腔靜脈相通，是相當重要的3條血管。

楊凱文表示，人體任何位置皆可能形成血栓，危險因子包含遺傳性凝血異常、癌症、手術、長期臥床等，而避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子的濃度，使血栓風險提高4倍，若病人有家族史，血栓機率更高。

針對血栓治療，楊凱文說，分成一般抗凝血藥物、溶栓手術、取栓手術等3種，多數病人經抗凝血藥治療可溶解8成血栓，而溶栓手術或取栓手術的選擇，則取決於病情緊急程度，以張小姐為例，由於是急性靜脈血栓，因此先給予24小時抗凝血藥物注射，後考量尚有腹痛症狀且有家族史，加上栓塞範圍廣，決定採取出血風險低的溶栓手術。

楊凱文指出，張小姐栓塞的3條靜脈未與周邊靜脈相通，無法以傳統給予溶栓藥的方式、直接將導管置入病灶血管，因此選擇將導管沿著腿部動脈送達腹主動脈，再進入上腸繫膜動脈後打藥，藉由血液回流到栓塞的3條靜脈；經連續給藥24小時後，張小姐的不適已改善，且部分血栓溶解，因此順利出院，改以口服抗凝血藥並定期追蹤。

血栓注意事項：

■戒菸

■保持均衡飲食

■適度運動，避免長時間不活動

■若有慢性病如糖尿病、高血壓等，應積極管理、控制，並定期檢查和回診

■有血栓家族史或其他高風險因素如服用避孕藥，應諮詢醫師是否需要評估血栓風險，並在必要時採取預防措施

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