避孕藥吃到腹腔3條靜脈爆血栓　醫「另闢蹊徑」打藥成功溶栓

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楊凱文表示，人體任何位置皆可能形成血栓，危險因子包含遺傳性凝血異常、癌症、手術、長期臥床等，而避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子的濃度，使血栓風險提高4倍，若病人有家族史，血栓機率更高。
針對血栓治療，楊凱文說，分成一般抗凝血藥物、溶栓手術、取栓手術等3種，多數病人經抗凝血藥治療可溶解8成血栓，而溶栓手術或取栓手術的選擇，則取決於病情緊急程度，以張小姐為例，由於是急性靜脈血栓，因此先給予24小時抗凝血藥物注射，後考量尚有腹痛症狀且有家族史，加上栓塞範圍廣，決定採取出血風險低的溶栓手術。
楊凱文指出，張小姐栓塞的3條靜脈未與周邊靜脈相通，無法以傳統給予溶栓藥的方式、直接將導管置入病灶血管，因此選擇將導管沿著腿部動脈送達腹主動脈，再進入上腸繫膜動脈後打藥，藉由血液回流到栓塞的3條靜脈；經連續給藥24小時後，張小姐的不適已改善，且部分血栓溶解，因此順利出院，改以口服抗凝血藥並定期追蹤。
血栓注意事項：
■戒菸
■保持均衡飲食
■適度運動，避免長時間不活動
■若有慢性病如糖尿病、高血壓等，應積極管理、控制，並定期檢查和回診
■有血栓家族史或其他高風險因素如服用避孕藥，應諮詢醫師是否需要評估血栓風險，並在必要時採取預防措施