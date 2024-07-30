巴黎奧運選手村沒窗簾！美女選手洗完澡全被看光 拿大毛巾遮擋
2024巴黎奧運上週盛大開幕，然而，許多運動員對於選手村內部環境頗有微詞，除了紙板床引發關注之外，近日一名美國田徑女選手霍金斯（Chari Hawkins）上傳了一段選手村房間內的狀況，可看到房間窗戶沒有裝窗簾，使她在洗完澡和換衣服時只能先用大毛巾遮蓋，還有其他選手索性拿鋁箔紙蓋住。
國際中心顏得智／綜合報導
根據美國NBC旗下《The Today Show》報導，霍金斯在TikTok上傳了一段影片，帶大家參觀選手村房間，在短短一分鐘內的畫面中，她先是從房間的窗戶向外看，可看到各國代表團國旗掛在窗外，看起來相當壯觀，讓她感到相當有趣，但同時，選手村的窗戶窗戶竟沒有窗簾。
霍金斯開始抱怨，因為窗戶沒有窗簾，她只好自己DIY，將奧運官方發給他們的大毛巾掛在窗戶上來遮擋，無奈表示「現在，我們終於有一些個人隱私了」。
霍金斯提到，大毛巾可能隨時都會掉落，因此她在洗完澡或要換衣服時，都只能用最快速度穿上。
美國女網選手高夫（Coco Gauff）也抱怨起選手村的宿舍，有10個女生只有2間廁所，完全不夠用。此外，因主張永續發展，選手村房間內沒有空調，有些運動員自行攜帶了可攜式空調和風扇，霍金斯也在影片中提到，她把空調從窗戶上取下來，以便掛上臨時窗簾。