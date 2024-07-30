小勞勃道尼回歸漫威出演「末日博士」！知情人曝內幕：砸26億請他

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漫威工作室28日在聖地牙哥國際漫畫展活動中，驚喜宣布小勞勃道尼將回歸漫威宇宙，飾演「末日博士」一角，並在《復仇者聯盟：世界末日》（Avengers: Doomsday）以及《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）這兩部電影中登場，而這兩部電影分別預計將在2026年和2027年上映，讓全球影迷們都感到相當興奮與期待。
根據《Variety》報導，知情人士透露，漫威砸下8000萬美元（約新台幣26.3億），邀請執導過多部漫威電影的羅素兄弟來擔任這兩部電影的導演，而他們為了找小勞勃道尼來出演「末日博士」，明顯地投入了更多的錢。另一位知情人士也指出，羅素兄弟是小勞勃道尼回鍋漫威「唯一願意共事的人」，可能也因此才促成合作。
「鋼鐵人」為開啟漫威盛世要角 在2023年正式走入死亡粉絲超不捨
其實，漫威工作室在2019年推出電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，不少影迷都為鋼鐵人的犧牲感到相當震撼，因為鋼鐵人也算是開啟漫威盛世的要角，最後卻英勇赴死，讓大批漫威迷難過不已，而在去年10月17日，正好是「鋼鐵人」東尼史塔克（Tony Stark）被官方設定的死亡日期，不少粉絲在那天也透過社群發聲，再次替鋼鐵人哀悼。