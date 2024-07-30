韓啦啦隊女神同遊韓國！安芝儇陪玩2天要價3萬　細節曝光掀議

小勞勃道尼回歸漫威出演「末日博士」！知情人曝內幕：砸26億請他

▲小勞勃道尼回歸漫威出演「末日博士」，讓影迷們超興奮！知情人曝內幕：「公司砸了26億只為能請他回來。」（圖／漫威工作室IG）
▲小勞勃道尼回歸漫威出演「末日博士」，讓影迷們超興奮！知情人曝內幕：「公司砸了26億只為能請他回來。」（圖／漫威工作室IG）

記者洪生儒／綜合報導

好萊塢巨星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）因出演《鋼鐵人》，在許多影迷心中刻下了深刻的印象，只要一提到鋼鐵人這三個字，大家通常都會馬上想到小勞勃道尼，但在2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》上映後，許多人都為鋼鐵人死掉一事感到超震撼，讓大批漫威迷難過不已。不過，小勞勃道尼近日驚喜宣布回歸漫威宇宙，將出演新角色「末日博士」，更有知情人透露，漫威砸了8000萬美元（約新台幣26.3億）將他請回來，掀起網友關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
漫威驚喜宣布小勞勃道尼回歸　砸重金力邀他出演「末日博士」

漫威工作室28日在聖地牙哥國際漫畫展活動中，驚喜宣布小勞勃道尼將回歸漫威宇宙，飾演「末日博士」一角，並在《復仇者聯盟：世界末日》（Avengers: Doomsday）以及《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）這兩部電影中登場，而這兩部電影分別預計將在2026年和2027年上映，讓全球影迷們都感到相當興奮與期待。

▲漫威工作室28日在聖地牙哥國際漫畫展活動中，驚喜宣布小勞勃道尼將回歸漫威宇宙，飾演「末日博士」一角，現場影迷們興奮到暴動。（圖／漫威工作室IG）
▲漫威工作室28日在聖地牙哥國際漫畫展活動中，驚喜宣布小勞勃道尼將回歸漫威宇宙，飾演「末日博士」一角，現場影迷們興奮到暴動。（圖／漫威工作室IG）
根據《Variety》報導，知情人士透露，漫威砸下8000萬美元（約新台幣26.3億），邀請執導過多部漫威電影的羅素兄弟來擔任這兩部電影的導演，而他們為了找小勞勃道尼來出演「末日博士」，明顯地投入了更多的錢。另一位知情人士也指出，羅素兄弟是小勞勃道尼回鍋漫威「唯一願意共事的人」，可能也因此才促成合作。

「鋼鐵人」為開啟漫威盛世要角　在2023年正式走入死亡粉絲超不捨

其實，漫威工作室在2019年推出電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，不少影迷都為鋼鐵人的犧牲感到相當震撼，因為鋼鐵人也算是開啟漫威盛世的要角，最後卻英勇赴死，讓大批漫威迷難過不已，而在去年10月17日，正好是「鋼鐵人」東尼史塔克（Tony Stark）被官方設定的死亡日期，不少粉絲在那天也透過社群發聲，再次替鋼鐵人哀悼。

▲小勞勃道尼飾演的「末日博士」，將在《復仇者聯盟：世界末日》（Avengers: Doomsday）以及《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）這兩部電影中登場，而這兩部電影分別預計將在2026年和2027年上映。（圖／小勞勃道尼IG）
▲小勞勃道尼飾演的「末日博士」，將在《復仇者聯盟：世界末日》以及《復仇者聯盟：秘密戰爭》這兩部電影中登場，而這兩部電影分別預計將在2026年和2027年上映。（圖／小勞勃道尼IG）

小勞勃道尼「末日博士」降臨！小辣椒吐真心話　遭拱阻止老公變壞

「末日博士」小勞勃道尼重返漫威！美國隊長開嗆：第一個就殲滅他

小勞勃道尼不是鋼鐵人！「末日博士」回歸漫威宇宙　影迷全嗨翻

朴敘俊新歡Lauren Tsai起底！迷倒漫威老闆　家人是東海大學老董

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選