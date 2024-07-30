前NBA巨星魔獸申獲台灣「就業金卡」！四證合一金卡曝
▲霍華德開心領到就業金卡，接受大家的祝福並合影。（圖／移民署提供）
國際中心
賴正琳／綜合報導
2024-07-30 18:00:43
近期宣布加盟亞洲巡迴賽TAT（The Asian Tournament, TAT）台灣野馬隊的前NBA巨星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)，昨（29）日已申獲台灣就業金卡，助推國際交流。霍華德以卓越籃球成就，在職業生涯多次入選NBA全明星賽以及2008奧運金牌的美國籃球隊，今年霍華德再次來台參加亞洲巡迴賽TAT，此一賽事將使他與台灣球迷和球員有更多的交流機會，也讓他持就業金卡在台灣權益無後顧之憂。
台灣就業金卡目的在吸引國際特定專業人才及高級專業人才來台工作。就業金卡於2018年2月8日上路，是一張結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一，對外來人士而言是相當便利的證件。霍華德昨日至移民署台北市服務站申領就業金卡，獲得眼尖球迷的驚呼，在得知霍華德將有機會在台灣打球時，為此紛紛舉起大拇指，為這位前NBA的球員致上敬意。霍華德也很開心拿著就業金卡表示：「很開心能來打球，並與台灣球員切磋球技。」 台北市服務站主任蘇慧雯表示，就業金卡所核發的領域包括科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律、建築設計、國防及專案會商等十大領域，去年更增加數位領域。自開辦以來核發數字截至6月底，共核發10,434人次。就業金卡提供了包括租稅優惠和健保在內的多項福利，使得台灣成為吸引全球專業人才的理想之地。也希望藉此機會，進一步促進台灣的國際化進程，並吸引更多優秀的人才來台發展。 ▲移民官向霍華德解說申領就業金卡及權益。（圖／移民署提供） ｜ ▲霍華德獲頒就業金卡。（圖／移民署提供） 小辭典之就業金卡五大權益｜
就業金卡在有效期間內，允許持卡者可自由尋職、隨時就業、合法兼職與自由轉換工作的便利性。相比起一般外僑居留證，持有就業金卡主享有五大權益：
一、提供一定期間開放式個人工作許可，無須受一定雇主聘僱；
二、首次來台工作並符合一定資格條件者，其薪資所得超過新台幣300萬元以上之部分，自課稅年度起算5年內得享有申請折半課稅；
三、配偶及子女可申請依親居留，直系尊親屬探親簽證停留期間放寬為最長1年；
四、在台連續居留3年、平均每年居住183日以上得申請永久居留，取得我國博士學位可折抵1年；
五、本人及依親親屬可直接加入全民健保，不受健保6個月等待期限制。