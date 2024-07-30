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奧運現場／林昀儒有夠強！4：0橫掃克國老將　2連勝闖進男單16強

▲林昀儒在巴黎奧運男單取得2連勝，在男單32強以以總局數4：0橫掃克羅埃西亞選手Andrej Gacina，順利挺進男單16強。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒在巴黎奧運男單取得2連勝，在男單32強以以總局數4：0橫掃克羅埃西亞選手Andrej Gacina，順利挺進男單16強。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者路皓惟/巴黎報導

2024巴黎奧運中華桌球隊再傳捷報！隨著19歲新星高承睿、桌球一姐鄭怡靜相繼挺進單打16強，「小林同學」林昀儒今（30）日在男單32強對上克羅埃西亞38歲老將Andrej Gacina，林昀儒快刀斬亂麻，以總局數4：0橫掃Gacina，順利闖進男單16強。

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林昀儒在29日的男單64強對上波多黎各選手Brian Afanador，林昀儒渡過比賽前段的亂流，越打越順，最終總局數4：1獲勝，將於32強對決克羅埃西亞選手Andrej Gacina。

過去林昀儒與Gacina有過4次交手紀錄，林昀儒4戰全勝。此戰首局林昀儒先打出氣勢，以11：4輕鬆拿下，次局兩人互相拉鋸，林昀儒招牌反手擰球奏效，以11：9再下一城。

第3局林昀儒遭遇小亂流，一度落後4分，但「小林同學」頂住壓力開始追分，最後以11：9逆轉收下該局，也取得聽牌優勢。決勝第4局雙方比分緊咬，但林昀儒以一波7：0攻勢，以11：6收下比賽勝利，以總局數4：0橫掃對手晉級16強。

本屆奧運混雙林昀儒與陳思羽搭檔，在8強戰對決世界第一的中國魔王「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎，雖然從對方手中搶下2局但最終以總局數2：4落敗，無緣繼續向前挺進，但台灣混雙組合的好表現，也贏得對手的尊敬，接下來林昀儒要力拚男單8強門票。

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