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桌球天才高承睿「球拍有人臉」！觀眾驚：不是莊智淵　真實身分曝

▲台灣桌球新星高承睿、年僅19歲的他初登奧運就好表現，目前在男子單打2連勝晉級16強。（圖／記者陳云茹攝）
▲台灣桌球新星高承睿、年僅19歲的他初登奧運就好表現，目前在男子單打2連勝晉級16強。（圖／記者陳云茹攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣桌球新星、年僅19歲的高承睿初登奧運就好表現，在男單首輪出戰伊朗31歲好手阿拉米安（Nima Alamian）以4比1拿下；後續又在32強以4比1打敗來自羅馬尼亞的尤尼斯古（Eduard Ionescu）晉級16強，優異表現讓台灣觀眾注意到他。然而連續兩場比賽過後，有網友意外發現高承睿的球拍底部，有一個人臉，原本許多人以為是師父莊智淵，後來才發現是桌球界制霸的中國好手「馬龍」，引起討論。

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近日有網友在社群「Dcard」貼文表示「第一次看奧運桌球，結果看到高承睿的球拍底部有一張貼紙貼在球拍上，後來查了一下發現好像是馬龍選手的代言拍，之前奧運高承睿被問說最想跟誰交手，高承睿就有提到馬龍，結果這次的球拍上真的有馬龍的臉XD」。

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▲台灣桌球新星、年僅19歲的高承睿初登奧運，眼尖觀眾發現他桌球拍底部有一個人臉，發現是桌球界傳奇「馬龍」。（圖/中華奧會提供）
貼文曝光後，不少網友也紛紛回應「笑死！我一開始以為是他師父莊智淵，後來照到第二次才發現是馬龍」、「馬龍真的是桌球界最頂的選手」、「畢竟是GOAT，應該很多桌球選手都把馬龍視為偶像吧」、「馬龍真的是傳奇啊，可惜這次沒有上單打，還是期待他的表現」、「馬龍現在出來打還是沒問題，只是該讓路給年輕人了啦哈哈。」

桌球界傳奇馬龍！橫掃奧運12年金牌超驚人

事實上，高承睿球拍底部的這位「馬龍」，是來自中國的桌球好手，現年35歲，現任是中國桌球男隊隊長，他的成績非常驚人，是桌球界史上首位在奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、中國全運會以及全錦賽單打冠軍於一身的「超級大滿貫」選手。

更厲害的是，馬龍同時也是史上首位「成功蟬聯奧運會男單金牌及擁有最多奧運金牌」的桌球選手，一共有5面金牌，分別是2012年倫敦奧運男子團體金牌、2016里約奧運男子單打、男子團體金牌；2020東京奧運男子單打、男子團體金牌，此紀錄是桌壇第一人，也難怪高承睿將馬龍當成偶像，帶著他征戰巴黎奧運！

▲中國桌球傳奇馬龍將告別世錦賽舞台，他稱自己在最近這2年常常會有這種想法，「我如果要再參加世錦賽團體賽要等2年之後，而我自己不會堅持到2年後，一年後的單項世錦賽自己可能也不會以勝利者來結束，所以這一次以勝利作為Ending是不錯的結局。」（圖／美聯社／達志影像）
▲中國桌球傳奇馬龍連續三屆奧運橫掃5面金牌，是史上首位「成功蟬聯奧運會男單金牌及擁有最多奧運金牌」的桌球選手。（圖／美聯社／達志影像）
巴黎奧運極度有可能是「馬龍最後一舞」！

然而在2024年世界團體桌球錦標賽在今年2月落幕之後，中國男團直落3擊敗法國締造11連霸，同時也是馬龍的9連冠，當時他在賽後就有提到「我認為這是我世界錦標賽的最後一場比賽，能夠以勝利結束世錦賽之旅是完美的」，也等同宣佈自己在世錦賽退役。

除此之外，馬龍也透露自己很有可能在「明年單項世錦賽後選擇退役」，言下之意，今年的巴黎奧運恐怕是馬龍的最後一舞，各界也都期待馬龍的奧運桌球生涯有個完美的結局。

▲中國男團昨天在釜山舉行的2024世界桌球團體錦標賽男團決賽上，以3:0擊敗法國，拿下隊史11連霸，隊內靈魂人物馬龍宣布自己將在此役後結束世錦賽生涯。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中國男團今年在世界桌球團體錦標賽男團決賽上，拿下隊史11連霸，隊內靈魂人物馬龍宣布自己將在此役後結束世錦賽生涯。（圖／特派記者陳云茹攝）

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