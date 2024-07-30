桌球天才高承睿「球拍有人臉」！觀眾驚：不是莊智淵　真實身分曝

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貼文曝光後，不少網友也紛紛回應「笑死！我一開始以為是他師父莊智淵，後來照到第二次才發現是馬龍」、「馬龍真的是桌球界最頂的選手」、「畢竟是GOAT，應該很多桌球選手都把馬龍視為偶像吧」、「馬龍真的是傳奇啊，可惜這次沒有上單打，還是期待他的表現」、「馬龍現在出來打還是沒問題，只是該讓路給年輕人了啦哈哈。」
桌球界傳奇馬龍！橫掃奧運12年金牌超驚人
事實上，高承睿球拍底部的這位「馬龍」，是來自中國的桌球好手，現年35歲，現任是中國桌球男隊隊長，他的成績非常驚人，是桌球界史上首位在奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽、中國全運會以及全錦賽單打冠軍於一身的「超級大滿貫」選手。
更厲害的是，馬龍同時也是史上首位「成功蟬聯奧運會男單金牌及擁有最多奧運金牌」的桌球選手，一共有5面金牌，分別是2012年倫敦奧運男子團體金牌、2016里約奧運男子單打、男子團體金牌；2020東京奧運男子單打、男子團體金牌，此紀錄是桌壇第一人，也難怪高承睿將馬龍當成偶像，帶著他征戰巴黎奧運！
巴黎奧運極度有可能是「馬龍最後一舞」！
然而在2024年世界團體桌球錦標賽在今年2月落幕之後，中國男團直落3擊敗法國締造11連霸，同時也是馬龍的9連冠，當時他在賽後就有提到「我認為這是我世界錦標賽的最後一場比賽，能夠以勝利結束世錦賽之旅是完美的」，也等同宣佈自己在世錦賽退役。
除此之外，馬龍也透露自己很有可能在「明年單項世錦賽後選擇退役」，言下之意，今年的巴黎奧運恐怕是馬龍的最後一舞，各界也都期待馬龍的奧運桌球生涯有個完美的結局。