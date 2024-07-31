蝦皮直播、行銷工具神助攻　我的心機業績狂飆 27 倍

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讓利消費者打造高 CP 值產品，粉刺面膜網路爆紅帶進 2 億業績
我的心機在台灣開架市場初亮相時，常被認為是一間剛竄出頭的新公司。其實，創辦人鐘賢蒼早在 2004 年就創立品牌，然而初期因資源較不足，難與台灣既有大品牌抗衡，於是先轉往海外市場耕耘，成為最早進入當地的台灣面膜品牌之一，於海外市場逐漸打開能見度後，直到 2013 年獲台灣連鎖通路邀請，才重新回到台灣市場。
靠著「平價好用」擄獲消費者青睞，我的心機持續努力「以最小值的價格，創造最大值的美麗」。我的心機副總經理張佳琳分享，為了確保產品夠「平價」，品牌會包下製造代工廠淡季時的閒置產能，降低生產成本；也曾跳過代工廠採購，直接向日本原料廠下訂多達1噸的玻尿酸，以量制價，再將節省下的成本回饋到產品上，提升每片面膜的內料用量，就是為了落實產品夠「好用」，後期也開始自組研發團隊打造獨家配方，從研發、選料、打樣全都在自家實驗室完成。
而機會，正是留給準備好的人。2015 年，一段素人「黑拔膜」示範影片於網路上颳起一陣旋風，短短三天影片觀看數即突破 1,600 萬次，替我的心機帶進如雪片般飛來的訂單，張佳琳透露，「黑拔膜」原本一年貢獻營收約 5、600 萬元，影片爆紅後業績也爆衝，當年光是單一商品就飆出 2 億元的銷售額。
善用蝦皮直播互動零時差，為新品暖身測試聲量、擴大觸及中高齡客群
憑著面膜站穩市場地位後，我的心機逐步擴大產品品類的廣度，從精華液、洗卸產品到香氛美體、防曬噴霧等，年年推出話題商品，進而延伸熱銷品的口碑深度。
雖然台灣市場已逐步打出品牌知名度，但因實體通路櫃位空間有限，仍需布局線上市場以上架全系列商品，談到當初選擇進駐蝦皮商城的因素，張佳琳表示當年看到蝦皮引領電商界推出直播功能，感到非常雀躍，因我的心機過去已在海外市場累積豐富的直播經驗。我的心機善用蝦皮直播能直接與消費者互動、展示商品的「零時差」特性，藉此測試新品水溫。張佳琳舉例，「睫毛強韌修護滋養液」在正式上市前，先由直播主天天在節目上塗抹，兩個月後與觀眾一同見證保養成效，提前鋪墊話題熱度與產品聲量；另一款「藍銅胜肽精華」則是搶先在直播上介紹曝光後於蝦皮商城獨賣，持續累積好口碑近半年，最終才在實體通路上架。
為了掌握蝦皮直播的觀眾與市場特性，我的心機曾嘗試在各個時段開播觀察成效，沒想到意外觸及一群邊做家事邊看直播的主婦一族，讓原先落在 18 歲至 35 歲的消費主力「向上延伸」，由 40 至 50 歲的用戶成為品牌第二大客群，甚至吸引 60 多歲的客人上門，成功擴大品牌新客群，在全年齡層搶下心占率。
「優惠券」精準促購堅守品牌價值 「限時特賣」營造稀缺感提升下單慾望
隨著電商市場日漸成熟，消費者對於各種購物節慶也愈來愈習以為常，品牌除了祭出價格優惠與商品組合外，還有蝦皮購物提供多元的行銷武器，得以在大檔戰場上保有靈活行銷的空間，刺激更多消費動能。
張佳琳解釋，雖然我的心機主打高CP值，但商品若頻繁直接降價也會拉低品牌在消費者心中的價值，此時活用蝦皮官方提供的優惠券、限時特賣等工具就是一個同時能讓消費者以低價體驗產品，又能維持品牌價值的良好策略，因此我的心機會透過「限時、限量」的優惠券，為用戶帶來「搶到賺到」的獨享感，使用優惠券下單的買家占全部買家之6成，更貢獻高達8成的總業績，亦會透過定期參加「限時特賣」活動，營造商品稀缺性以強化顧客的購買慾望，同時篩選出可提升轉換率的商品，以布局大檔的商品和價格策略。
張佳琳指出，在大檔活動開始前，我的心機會預先投入搜尋廣告和頻繁直播，強效曝光提升品牌聲量；接著釋出優惠，吸引消費者進一步與品牌互動，全力促購，一口氣推升銷售業績。行銷工具連番上場助陣，成功帶動我的心機去年雙11業績飆漲27 倍。
活用行銷工具與消費者搏感情，5星好評體驗讓客人一買再買
對於我的心機來說，每一場直播、每一檔活動都是掌握流量和快速增粉的好時機。進駐蝦皮購物八年來，品牌已累計超過12萬粉絲，創下平均五顆星的滿分好評價，尤其是藉由大檔更新賣場佈置，營造節慶購物氛圍，並活用蝦皮的行銷工具確保新舊客穩定轉換，不僅訪客數成長近4倍，舊客占比也明顯提升至3成，為品牌帶來更加穩定的營收動能。
從一間資本額僅百萬元的小公司，到面膜年銷逾億片、產品線多元的國民品牌，我的心機堅守初心，持續創新「平價好用」的產品、優化消費體驗，不斷累積口碑，努力讓品牌在市場一直活著，「活著，就有機會。」張佳琳說。