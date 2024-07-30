柯文哲自曝圖利京華城案 民進黨諷：小心主席一張嘴全黨慘跳水
針對京華城案，前台北市長柯文哲在今（30）日在媒體專訪中坦承「圖利但不違法」一事，民進黨發言人韓瑩回應，柯文哲此言論完全是在附和民眾黨立委黃國昌之前的說法，國民黨新竹縣長楊文科日前因涉貪被訴，黃國昌在網路節目中稱「圖利不是貪汙」，而柯文哲今日的「圖利但不違法」言論，無非是在玩文字遊戲。
記者陳佩君／台北報導
對於外界將京華城案拿來與新竹縣長楊文科涉貪案做比較，柯文哲今表示，「對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來」；民眾黨發言人吳怡萱事後急澄清，柯是指合法範圍協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利。
對此，韓瑩表示，根據貪污治罪條例，圖利罪的構成要件是「明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得不法利益為要件」，這就是犯罪，「如果這不是貪汙，那什麼才是貪汙？難道民眾黨是主張圖利除罪化嗎？」
韓瑩進一步指出，柯文哲各種荒腔走板的言論，甚至將總統賴清德比喻為納粹希特勒，作為一個民主社會的政治人物，柯文哲不應該利用這種威權心態來製造社會對立，對比柯文哲過去五度「稱帝」，如此根深蒂固的威權心態才更令人感到不可思議。
韓瑩提醒柯文哲及民眾黨，根據媒體最新公布民調顯示，民眾對於民眾黨反感度已逼近5成，民眾黨好感度甚至已達創黨以來的低點，顯示人民已對柯文哲頻頻的胡言亂語感到厭煩、甚至厭惡，呼籲柯文哲回頭是岸，謹言慎行，「小心主席一張嘴全黨慘跳水」。