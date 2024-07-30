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蛋價連漲兩週！超商「茶葉蛋2顆13元」明起開搶　APP寄蛋9元有找

▲萊爾富宣布即起至8月20日期間，維持「茶葉蛋不調漲」策略。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富宣布即起至8月20日期間，維持「茶葉蛋不調漲」策略。（圖／萊爾富提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

國內蛋價分別於7月22日與7月29日連續兩週各調漲3元，讓雞蛋批發價目前每台斤來到41元，目前雞蛋批發價每台斤來到41元，萊爾富宣布即起至8月20日期間，維持「茶葉蛋不調漲」策略，並且APP發送茶葉蛋2顆18元優惠券，刷聯邦信用卡結帳，茶葉蛋2顆只要13元。並且APP也貼心祭出茶葉蛋10顆88元，換算下來單顆也只要8.8元。

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農業部指出凱米颱風襲台，對蛋雞有輕微影響外，蛋價調漲的主要原因是先前鼓勵農民自主淘汰老母雞，加上近期中元普渡祭祀需求增溫所致，目前雞蛋批發價每台斤來到41元，產地將也將於明（31）日跟進調升至31.5元每台斤。

民眾關注的超商茶葉蛋是否跟著調漲？萊爾富宣布即日起至8月20日前，維持「茶葉蛋不調漲」策略，並且明（31）日萊爾富APP推出「週三會員日」優惠領取活動，會員可於指定活動日當天在APP內的「優惠活動」領取到茶葉蛋2顆18元優惠券，限量2萬份，每名會員限領乙次，領完為止。

會員須於8月6日前至門市出示兌換條碼結帳，若刷聯邦信用卡（排除簽帳金融卡交易）結帳，再享茶葉蛋2顆只要13元，相當於單顆茶葉蛋只要6.5元，等於直接下殺5折優惠，限量1000名。

▲會員須於8月6日前至門市出示兌換條碼結帳，若刷聯邦信用卡（排除簽帳金融卡交易）結帳，再享茶葉蛋2顆只要13元。（圖／萊爾富提供）
▲會員須於8月6日前至門市出示兌換條碼結帳，若刷聯邦信用卡（排除簽帳金融卡交易）結帳，再享茶葉蛋2顆只要13元。（圖／萊爾富提供）
沒搶到會員優惠的民眾也別灰心，即日起至8月20日萊爾富「來送禮」平台也貼心祭出茶葉蛋10顆88元，換算下來單顆也只要8.8元， 同一期間，萊爾富也便利全民，只要到任一萊爾富門市購買茶葉蛋即享單顆只要9元（原單顆售價13元），讓民眾在蛋價連2漲的壓力下，在超商就能自在享受「銅板價」茶葉蛋的幸福滋味。

此外，7-11與人氣速食品牌必勝客合作「必勝即享站」，開賣每日新鮮直送的個人比薩和起司咔滋餅，現烤出爐後立即火熱直送到店目前首波於大台北地區10間門市開賣，門市限定販售品項以必勝客暢銷口味為主，其中「個人比薩」有超級總會、夏威夷兩款口味供選擇。

還有必勝客獨創的「起司咔滋餅」以爆濃拉絲起司、滿滿餡料以及酥脆可口的餅皮等特點，7-11開賣「鐵板牛柳」、「明太子四重起司」兩種口味，除了兩入組規格，更推出獨家單片選項。8月21日前凡購買「開心食堂X必勝即享站」任一款商品即送原萃日式綠茶580ml乙瓶，未來也將不定期更換菜單，提供多元熱食選擇。

▲門市限定販售品項以必勝客暢銷口味為主，其中「個人比薩」有超級總會、夏威夷兩款口味供選擇。（圖／7-11記者鍾怡婷攝）
▲門市限定販售品項以必勝客暢銷口味為主，其中「個人比薩」有超級總會、夏威夷兩款口味供選擇。（圖／7-11記者鍾怡婷攝）
▲7-11開賣「鐵板牛柳」、「明太子四重起司」兩種口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11開賣「鐵板牛柳」、「明太子四重起司」兩種口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

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