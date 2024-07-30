《營業中》郭泓志被爆愛偷懶！帶壞乱彈阿翔 鬼鬼狠虧：超不要臉
《嗨！營業中》全新第四季今（30）日舉辦媒體記者會，本季重要卡司：姚元浩、吳映潔、莎莎、乱彈阿翔，及身在美國的隊長郭泓志都齊聚連線。儘管郭泓志沒有到現場，卻被其他藝人爆料，他經常在大家忙碌的時候在旁邊納涼，還帶著這季的工讀生乱彈阿翔一起，讓鬼鬼忍不住虧：「超不要臉！」
記者吳昕蓓／台北報導
姚元浩透露，郭泓志的學習能力很強，之前剛加入的時候，常會大家一個眼神就主動上前幫忙，現在都會逃走，就算大家忙到焦頭爛額，他還是會自己找到空檔休息，甚至找乱彈阿翔，被問到：「為什麼不來幫忙？」他還會說自己負責的區域很忙碌，莎莎也笑著補充，雖然郭泓志的表情看起來很傲慢，但動作上還是積極的，「偷懶得很可愛，也捨不得罵他。」鬼鬼也表示，郭泓志在受訪時都會講得頭頭是道，讓她狂虧：「超不要臉！」
郭泓志也被爆料是「抓鮑高手」，姚元浩表示：「（郭泓志）摸鮑魚摸到不快樂，這段時間他變得很會洗鮑魚，還要回去教兒子洗鮑魚，去抓了3、400隻鮑魚」，但鬼鬼也透露，郭泓志都會帶她去便利商店買東西，「因為我每次都不帶錢，他錢多讓他付」，而且郭泓志和莎莎都很愛買伴手禮，常常會互相介紹推薦，一不小心就會失心瘋。
另外，楊銘威在《來吧！營業中》第一季之後便下車，這一季特別來擔任特別嘉賓，真性情的鬼鬼笑說一看到對方就虧：「欸沒事囉？可以來囉？」姚元浩也透露，楊銘威一開始和大家有點「脫節」，但很快加入郭泓志、乱彈阿翔的偷懶行列，「他一開始都很有禮貌，結果後來就帶著郭哥跟翔哥在樹下納涼偷懶。」