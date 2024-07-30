邱臣遠首次主持市政會議 競選口號「幸福真永遠」重現江湖
民眾黨新竹市代理市長邱臣遠今（30）日首度主持市政會議，他表示，已指示各局處「延續政策藍圖、積極回應民意」，希望未來同心協力推動市政，「帶領新竹市持續向前邁進，幸福真永遠」，而「幸福真永遠」其實也是他今年初參選新北中和立委時的競選口號。
記者林詠青／綜合報導
新竹市長高虹安上周五涉貪一審被判7年4月，同時遭內政部停職停薪，由副市長邱臣遠代理市長職務。邱臣遠今天沒有公開行程，但首度以代理市長的身分主持市政會議。他表示，在與各局處首長討論市政時，「我充分感受到市府團隊的決心與凝聚力」。
邱臣遠說，新竹市府團隊會持續穩健施政，延續高虹安的政績與政見，持續打造「安居科技城」。而他在會中也特別要求各局處，預算會期即將到來，需遵循資源妥適分配和財政紀律的原則，推進各項政策，提升市民幸福感。此外，公共工程是市政建設的重要一環，他也要求各局處持續推動並定期報告進度，確保工程如質如期完工。
邱臣遠認為，最重要的是要積極回應市民需求，將市議員的建議納入考量，確保市政決策貼近民意。「我對我們的團隊充滿信心，未來讓我們同心協力，帶領新竹市持續向前邁進，幸福真永遠。」其中「幸福真永遠」，正是他今年初參選新北中和區立委時的競選口號「中和邱臣遠，幸福真永遠」。