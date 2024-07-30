李奧納多監製《森之聲：猩火燎原》將上映！1句話曝初衷超感人
由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐首次監製的動畫電影《森之聲：猩火燎原》，將於8月23日中英文版同步上映，讓粉絲超級期待。劇情描述充滿好奇心的小猩猩奧茲，原先與她的父母定居於雨林深處，但好景不常，他們的雨林家園被貪婪的「割林渣」公司摧毀，自此對倖存的奧茲心中產生了巨大驟變。在某次偶然的機緣下，奧茲發現她的父母可能還活著，她決心去尋找父母，用自己的力量發聲來保護珍貴的地球。簡單的劇情但卻深入人心，李奧納多過去就一直致力於環保行動，對相關議題更是重視，如今他也坦言自己製作這部電影的初衷，非常感人。
記者施以慧／綜合報導
監製竟是男神李奧納多 揭電影製作初衷
電影監製李奧納多坦言：「因為環境改變，大氣中的二氧化碳含量增加了地球正在變暖，在製作電影《森之聲：猩火燎原》時，特別將主題聚焦於森林砍伐問題，希望能喚起人類對環境的省思，告訴觀眾大自然的力量遠超過人類，我們應該更加尊重它！」
編劇團隊不馬虎 配樂團隊曝光
該片於2023年安錫動畫影展首映，獲得IMDB近7分好評，李奧納多狄卡皮歐不僅聯手《黑天鵝》、《隔離島》的金獎製作團隊、《汪汪隊立大功》原創編劇團隊、《神偷奶爸2》視覺特效及《神力女超人1984》聲音設計，還找來《小王子》配樂團隊，共同打造具環保議題的最新動物英雄故事動畫電影。
超狂配音陣容來了 暑期強檔少不了這幾位
此部電影在配音陣容上找來多位好萊塢影星，包括已故奧斯卡得主《飢餓遊戲》唐納蘇德蘭、《蜘蛛人：穿越新宇宙》雅蔓德拉史坦柏、奧斯卡得主《她們》蘿拉鄧恩、奧斯卡得主《沙贊！》系列吉蒙韓蘇等，都在電影中獻聲，賦予角色生動的情感。