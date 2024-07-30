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韓星直播墜樓身亡「全國哀悼」！見流量賺滿　本人PO新歌證實假死

▲Ch1tkey自導自演一齣墜樓慘案賺取流量，被全網罵翻。（圖／Ch1tkey IG）
▲Ch1tkey自導自演一齣墜樓慘案賺取流量，被全網罵翻。（圖／Ch1tkey IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓21歲饒舌歌手Ch1tkey（本名：鄭俊赫）今（30）日傳出直播時「不慎墜樓身亡」，就在全網紛紛哀悼之際，有人發現他疑似是為了宣傳專輯「作秀假死」，事情鬧得沸沸揚揚，警方就出面表示沒收到報案，證實全是一場惡作劇，Ch1tkey下午就更新IG表示：「很高興見到你，呵！」氣翻南韓網友跟媒體。

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▲Ch1tkey的朋友還原經過，證實Ch1tkey墜樓身亡。（圖／翻攝newsis）
▲Ch1tkey的朋友發文還原經過，證實Ch1tkey墜樓身亡，但該文章被發現默默刪除，遭懷疑整起事件「全是在作秀」。（圖／翻攝newsis）
Ch1tkey今天傳出在29日晚上於首爾中浪區上鳳站的建築物直播時，與觀眾約定若IG追蹤數達到1400人，他就站上5樓屋頂邊緣，後來不慎失足墜樓，他的朋友就發文證實Ch1tkey當下沒心跳，報警、打119送醫不治身亡，南韓媒體紛紛報導，許多網友也湧入Ch1tkey的IG留言哀悼；但證實Ch1tkey死訊的貼文被發現默默刪除，網友表示這全是Ch1tkey的惡作劇，因為30日上午還有看到Ch1tkey跟他女友以及朋友3人走出建築物，「全部都在作秀」。

當媒體紛紛報導Ch1tkey死訊後，首爾中浪區警方下午跟記者表示：「29日沒收到有關鄭俊赫的報案。」證實全是Ch1tkey自導自演的惡作劇。Ch1tkey稍早也刪掉被網友湧入哀悼留言的貼文，隨即連發多則限時動態跟貼文，表示：「很高興見到你，呵！」甚至PO出站在屋頂欄杆上跳舞、拿刀的影片宣傳新歌，「證明自己還活著」引發全體撻伐。

網友表示：「偶然看到新聞，本來很遺憾，結果竟然是這樣，實在太震驚了…無論如何，不要拿生命開玩笑」、「這就是饒舌歌手的水平嗎？難道賺不到錢就要假裝死掉來吸引關注，這樣的行為實在太可悲」、「這樣說真的不丟臉嗎」，批評聲浪不斷。

▲Ch1tkey死亡的消息，震驚全網。（圖／翻攝newsis）
▲Ch1tkey一早傳出直播時不慎失足墜樓死亡後，韓媒紛紛報導。（圖／翻攝newsis）
▲▼事情鬧大後，Ch1tkey不要臉更新IG宣傳新歌。（圖／Ch1tkey IG）
▲▼事情鬧大後，Ch1tkey不要臉更新IG宣傳新歌，證實「靠假死」賺流量。（圖／Ch1tkey IG）
▲▼事情鬧大後，Ch1tkey不要臉更新IG宣傳新歌。（圖／Ch1tkey IG）
 
▲▼事情鬧大後，Ch1tkey不要臉更新IG宣傳新歌。（圖／Ch1tkey IG）
 
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