影／印度南部遭暴雨襲擊！土石流釀山崩 至少63人喪命、逾百受傷
印度南部克勒拉邦（Kerala）由於遭遇暴雨襲擊，週二凌晨發生土石流造成大規模山崩，已知至少63人死亡、上百人受傷，還有數10人受困，目前救援工作仍在進行中。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，克勒拉邦（Kerala）瓦亞納德（Wayanad）地區發生大規模山崩，當地一座重要聯外橋樑因而倒塌，印度當局已派出軍隊以及200多位救援人員前往前場救災，協助民眾疏散，同時搶救傷亡受困者。
克勒拉邦議員薩森德蘭（A. K. Saseendran）表示目前災情尚難評估，還需要一段時間才能確認到底有多少民眾受到影響。由於聯外橋樑倒塌，部分災區宛如孤島，救援人員還在設法進入。薩森德蘭透露，搜救人員將暫時使用吊索代替橋樑，盡可能將受困民眾救出。
根據社群網路上流傳的影片，滾滾泥流沖進街道，畫面怵目驚心。瓦亞納德位於丘陵地區，之前就曾發生山崩。2018年洪災曾造成近400人死亡，2019年山崩也造成17人喪生。一位獲救的當地民眾阿魯納馬拉（Raghavan C Arunamala）表示，看到有人在廢墟中大聲呼救，擔心可能還有數百人仍然受困。
根據《路透社》報導，山崩最嚴重地區正是當地的茶園，許多罹難者都是茶園或小豆蔻莊園裡的工人，這些工人居住在園內的帳篷或臨時住所，完全無法承受暴雨造成的土石流襲擊。