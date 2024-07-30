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Angelababy即將解封？看瘋馬秀遭封殺　下半年攜手宋威龍重回螢幕

▲中國女星Angelababy（楊穎）去年年底前往法國觀看《瘋馬秀》後遭中國當局冷凍，演藝事業幾乎停擺，今（30）日卻傳出她所主演的古裝劇《相思令》即將播出的好消息。（圖／楊穎工作室 微博）
▲中國女星Angelababy（楊穎）去年年底前往法國觀看《瘋馬秀》後遭中國當局冷凍，演藝事業幾乎停擺，今（30）日卻傳出她所主演的古裝劇《相思令》即將播出的好消息。（圖／楊穎工作室 微博）

記者史平旭／綜合報導

中國女星Angelababy（楊穎）去年年底前往法國觀看BLACKPINK成員LISA出演的《瘋馬秀》後，遭影迷批評支持「擦邊」色情產業，疑似被中國當局軟性封殺，不僅離開主持多年的綜藝節目，身影也漸漸淡出大眾視野，直到今年才有慢慢解封跡象。今（30）日，傳出她所主演的古裝劇《相思令》已獲得官方發行許可，讓大批影迷相當期待。

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本以為Angelababy的演藝事業會持續被冷凍，沒想到，今日卻傳出她攜手男演員宋威龍所主演的《相思令》已經通過官方的發行許可，早在2023年5月殺青的《相思令》終於定檔在今年下半年播出，雖然檔期並不是上加之選，但此舉也意味著中國政府已經默許她重回螢幕，令粉絲十分驚喜。

Angelababy去年前往巴黎時裝周時，身為BLACKPINK鐵粉的她，也藉此機會觀看成員LISA出演的法國傳統脫衣舞表演《瘋馬秀》，觀看瘋馬秀的張嘉倪、白鹿一眾女星均被軟性封殺，不只社交平台停止更新，Angelababy更離開了主持10年的綜藝節目《奔跑吧》，而在「正式解封前」為了維持事業的Angelababy先是跑去直播帶貨，後又斥巨資購買熱搜，即使登上雜誌封面，但成效始終不如重返電視的影響力。

▲與男演員宋威龍共同主演的《相思令》早在2023年5月已經殺青，今日才定檔今年下半年播出。（圖／《相思令》 微博）
▲Angelababy與宋威龍共同主演的《相思令》早在2023年5月已經殺青，今日才定檔今年下半年播出。（圖／《相思令》 微博）
▲Angelababy前往巴黎觀賞Lisa瘋馬秀，被指為色情產業站台，因而遭中國當局封殺。（圖／翻攝自Angelababy微博）
▲Angelababy前往巴黎觀賞Lisa瘋馬秀，被指為色情產業站台，因而遭中國當局封殺。（圖／翻攝自Angelababy微博）

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