「擊劍林志玲」奧運金牌到手！金泰梨這部劇演擊劍女神 原型是她
巴黎奧運賽程如火如荼進行中，香港擊劍女將、「小林志玲」江旻憓日前不負眾望，成功奪下女子銳劍個人賽金牌，600萬港元（約2400萬元新台幣）的獎金入袋。過去有以女擊劍選手為題材的韓劇，由金泰梨主演的《二十五，二十一》改編自真人真事，現實中的擊劍女神南賢喜也拿過奧運獎牌，名留青史。
記者楊穎軒／綜合報導
香港擊劍女神江旻憓不只締造香港擊劍歷史，允文允武的她，還是美國名校史丹福大學的校友，而南韓也有優秀的女擊劍選手南賢喜，她畢業於韓國知名的私立誠信女子大學，為女子花劍國手，2008年在北京奧運會上對決義大利傳奇劍手韋扎利，南賢喜與對手纏鬥到最後4秒惜敗，拿下銀牌而一戰成名。
擊劍女戰神啟發編劇 金泰梨的角色原型是她
南賢喜有「女戰神」、「擊劍皇后」封號，除了在奧運殿堂斬獲兩面獎牌，還在亞運、亞錦賽贏得無數金牌，不僅是首位登上國際擊劍聯盟排行冠軍的亞洲選手，也是南韓史上最年輕的擊劍國手，被公認為亞洲擊劍史上最優秀運動員之一。
2021年熱播的韓劇《二十五，二十一》以女擊劍運動員為角色設定，講述追求遠大抱負的18歲擊劍選手羅希度（金泰梨 飾），遇上努力開啟新人生的22歲體育線記者白易辰（南柱赫 飾），兩人追逐夢想和愛情的故事，而女主角的角色靈感、原型即為南賢喜，為劇迷津津樂道。