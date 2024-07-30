李妍瑾「每月賠30萬」結束短命婚！哽咽公開真相：沒資格擁有婚姻
39歲女星李妍瑾去年（2023）與圈外男友「小人物」登記結婚，先前卻傳出離婚消息，李妍瑾也在直播中證實已經結束短短4個月的婚姻，這期間卻不斷傳出家暴、金錢糾紛等負面問題。李妍瑾日前上節目《命運好好玩》，談及離婚的原因，忍不住情緒大崩潰，透露自己談戀愛每個月賠30萬，表示自己沒資格擁有婚姻。
記者吳昕蓓／綜合報導
李妍瑾和「小人物」任德榮去年（2023）9月登記結婚，沒想到今年（2024）就宣布離婚。李妍瑾在節目上透露，她和前夫離婚後還是有聯絡，他們的關係就像是家人一樣，會離婚的主因還是兩人長期分隔南北兩地，沒有時間相處，加上他們有個自己的事業，各自經濟上需要擔心的壓力，因此協議離婚。
李妍瑾近年靠著直播賣貨維持經濟狀況，她坦言自己談戀愛時，卻每個月都賠30萬，兩人的離婚過程很和平，對方還想要給錢，但被她拒收，覺得不太妥當，兩人還有好好擁抱說再見，她透露自己的家庭和前夫相差甚遠，前夫是眷村家庭，她能夠感受到熱鬧氛圍，但自己的原生家庭卻是隔代教養，因為從小父母離異，她受到阿公阿嬤和姑姑們照顧，從小就很獨立。
李妍瑾長大後自己出來賺錢養家，又經歷了兩老過世，將阿公阿嬤過世給自己的房子給姑姑們，長期一個人承受壓力，如今婚姻也失敗了，讓她灰心喪志喊：「我可能很沒有資格擁有一段，跟正常人一樣的婚姻」，承認自己不敢擁有婚姻，她不希望自己的孩子受到傷害，講到情緒激動處更忍不住崩潰落淚。