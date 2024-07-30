英國「跳水王子」Tom Daley參加奧運有原因！你一定要知道的6件事

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現年30歲的Tom Daley，於7歲就開始學習跳水，9歲開始在英國國內和國際比賽嶄露頭角。2008年是Daley在國際比賽上的豐收年，Daley與拍檔Blake Aldridge贏得跳水世界盃男子雙人10公尺高台跳水銅牌，成為世界跳水史上最年輕的獎牌得主、並成為歐洲錦標賽有記錄以來最年輕金牌得主。
當時14歲的Daley代表英國出賽北京奧運，成為該屆英國奧運代表隊最年輕的參賽運動員、也是該屆各國參加奧運決賽的最年輕選手。
2.Tom Daley是編織王子 連玩具都會編
Tom Daley在2020年東京奧運會期間展示了他對編織的熱愛。比賽他常常被拍到在看台上編織，幫助放鬆心情，他甚至創立毛衣品牌「Made With Love by Tom Daley 」，專門展示他各種手工編織作品，包括毛衣、帽子和玩具等。Tom Daley的編織作品還被用來進行慈善拍賣，為社會公益事業籌集資金。
如今在巴黎奧運，Tom Daley持續進行編織，幫助他忘卻賽事的緊張，十分可愛。
3.搞笑王子 Delay有夠好笑
TomDaley還經常在社交平台拍攝搞笑的短片和模仿影片，經常自嘲的TomDaley，不介意展示自己搞笑的一面，這讓他更加親切可愛。他於本屆巴黎奧運擔任開幕式英國代表隊持旗手時，乘船進場因淋雨而變成「濕身王子」，跟隊友重演 電影鐵達尼號「TITANIC」「You Jump I Jump」畫面，有夠可愛。
4.TomDaley參加綜藝節目 還有各種訪談
TomDaley在英國擁有高知名度，不僅在體育賽場上表現出色，還積極參加各種綜藝節目，並以其出色的舞蹈技巧贏得了觀眾的喜愛，及參加不同談話節目和真人秀節目，多才多藝，也熱愛表演。
5.兒子一句話參加奧運
Tom Daley由14歲開始就代表英國參與奧運賽事，這已經是他第5次出戰奧運！一度淡出的他，全因兒子一句：「爸爸，我想看你在奧運跳水」而復出跳水賽場，絕對是暖男老爸代表！這次贏得男子雙人10米跳台跳水銀牌，Tom Daley媽媽、另一半及兩名兒子到場支持，全家還穿上加油T恤。
6.我有兩個爸爸
2013年，Tom Daley透過YouTube影片公開了他的同志身份，這一舉動當時引起了廣泛關注和支持。他在影片中坦誠自己與男性約會的事實，並表示這使他感到非常幸福和完整，而對象是曾經以電影《自由大道》獲得奧斯卡「最佳原創劇本獎」的美國編劇Dustin Lance Black。兩人在一場美國頒獎典禮中相遇，當時Tom Daley 對Dustin 一見鍾情，並主動給他電話號碼。兩人感情發展順遂，2015年宣布訂婚、2017年在英國完婚。
Tom Daley跟年齡相差20年的丈夫高調曬恩愛，二人跨越性別及年齡差距，他們在婚後隔年，透過代理孕母迎來第一個兒子Robert Robbie Ray Black-Daley，Robert 這個名字是為了紀念他因腦瘤過世多年的父親。2023年3月，他們也迎來第二個兒子Phoenix Rose Black-Daley。
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