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「忍野八海」遭當許願池！遊客狂丟硬幣「堆1m高」　當局不忍了

▲日本山梨縣的知名景點「忍野八海」因為被觀光客當成許願池狂丟硬幣，生態受到威脅。（圖／翻攝自日本觀光局）
▲日本山梨縣的知名景點「忍野八海」因為被觀光客當成許願池狂丟硬幣，生態受到威脅。（圖／翻攝自日本觀光局）

國際中心徐筱晴／綜合報導

不少民眾到日本東京旅遊，除了上街血拼、到迪士尼樂園遊玩之外，富士山的周邊景點也是必備行程之一，其中位於山梨縣、由富士山融雪形成的湧泉群「忍野八海」風景優美，吸引大批觀光客造訪。但近來卻傳出，「忍野八海」被遊客當成「許願池」擲硬幣許願，池底的硬幣已堆積至少1公尺高，水質恐遭污染。為此，日本當局祭出開罰手段，最高罰金可罰100萬日圓（約台幣21萬元）。

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綜合《富士新聞網》等日媒報導，一名10多歲的日本女子5月到當地觀光後，卻發現名為「湧池」的清澈池塘中出現大量硬幣，讓她很失望，擔心水質會受到影響。

近來許多來到此地的觀光客，將忍野八海當成「許願池」，朝裡頭投擲硬幣。管理忍野八海的忍野村役場（類似村公所）表示，雖然每年都會有志工潛水員數次進入池中進行硬幣回收作業，但由於忍野八海位處高海拔，作業難度高，無法完全清除，因此硬幣在水中不斷累積。

清理硬幣的潛水員志工坂本新表示，水中的硬幣和泥土層層交錯，已經變成像是水泥的狀態，要全部清理十分困難，需要一直挖才能成功，而池底的硬幣已堆積至少1公尺高。

不僅如此，因為硬幣的重量太重，影響到池內水草生長，生鏽的硬幣也會對水質構成威脅。儘管在池塘旁有以多國語言告示「禁止投入硬幣」，但仍能看到許多到訪觀光客投入硬幣，短短兩小時就有5組遊客往池中擲硬幣，池中各國硬幣都有。

坂本新表示，池塘中還有許多500日圓，「可能是因為日圓貶值，外國遊客覺得『500日圓也沒差』，相較於2023年10月時只有回收5枚500日圓硬幣，今年已經回收了40枚。」

日媒記者採訪遊客詢問投擲硬幣的原因，有外籍遊客表示，他們是為了許願才這樣做，不知道這是違法行為。一名來自中國的遊客表示，「由於池塘中很多硬幣，以為是許願的地方，才會投入硬幣為自己和家人許願。另外一名日本遊客則表示，「看到池塘中有硬幣，便擲幣許願」。

忍野村役場表示，雖然有考慮要多增設勿投硬幣的告示牌，不過擔心破壞景觀，目前正在討論相關對策，但尚未思考出解決方法。

朝「忍野八海」擲硬幣恐觸法

「忍野八海」以清澈乾淨的泉水聞名，不少池塘中的泉水是富士山融雪，其中「湧池」的湧水量最大、景色優美，特別受遊客歡迎。忍野八海於1934年被指定為日本的天然紀念物、1985內被環境廳選為「名水百選」、2013年與富士山被登錄為世界遺產。隨意擲硬幣許願，已違反日本《文化財保護法》，更有可能最高被監禁5年及罰款100萬日圓。


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