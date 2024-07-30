奧運拳擊／黃筱雯「被踩腳」止步16強！前國手轟：裁判根本不夠格
2024巴黎奧運女子拳擊賽，台灣好手黃筱雯在16強遭遇賽會頭號種子，來自保加利亞的 Stanimira Petrova，第三回合過程中，黃筱雯一度將對手牙套打飛，獲勝意味濃厚，但最後階段卻被對手踩到腳倒地，美國籍裁判 Shawn Reese 則疑似誤判成「被擊倒」，最終1:4落敗，結束奧運旅程，賽後此判決備受討論，前拳擊國手、台北市拳擊協會理事長郭技來接受《NOWnews》採訪更表示，「一定是誤判，會這樣判的裁判根本不夠格。」
記者張志浩／綜合報導
回顧黃筱雯在16強賽事，首回合和對手並沒有太激烈的交鋒，給分時僅1個裁判認為黃筱雯是優勢方，因此第一回合以1:4落後；得知自己暫時屈居下風，第二回合黃筱雯展開強烈攻勢，憑藉臂展優勢不斷壓迫對手，多次上勾拳、後手反擊都成功擊中，黃筱雯獲得4個10分，以4:1扳回一城。
接著就是最具爭議的第三回合，Petrova 採取更多的攻擊策略，嘗試更接近黃筱雯來彌補畢展差距，不過黃筱雯仍穩定打出防守反擊，甚至在1分05秒一記正拳命中 Petrova 臉部，後者牙套噴飛，但比賽結束前最後幾秒，黃筱雯被對手踩到腳跌倒，Petrova 雙拳都沒有擊中黃筱雯，裁判卻認為這是一記「擊倒」，導致第三回合黃筱雯以0:5敗北，總和1:4落敗。
曾為國出戰亞運、入選中華奧運國家隊，現任台北市拳擊協會理事長的郭技來向記者表示，「如果單純是被踩到所以倒地，不可能是判擊倒甚至讀秒，會這樣判的裁判表示他不夠格！」在國際賽場上可以說是很嚴重的誤判。
而比賽當下，裁判在黃筱雯起身並做出判決後，黃筱雯也一度雙手一攤、滿臉疑惑，賽後受訪她也難掩沮喪，認為裁判讀秒的誤判，影響了其它評審的判斷，不過她也提到，對手是頭號種子，「自己跟她沒有差很多，應該可以贏的，自己可能沒有那麼強勢，下次碰到這樣的對手會更自信一點」。