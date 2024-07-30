馬斯克糗了！特斯拉引擎蓋出包 在美召回逾180萬輛車
特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）自從公開表態支持川普（Donald Trump）後，經常在社群網路上點評時政，日前轉發一則與賀錦麗有關的AI深偽影片更是陷入爭議。不過，有分析師認為特斯拉如今已成為「川普概念股」，摩根士丹利（Morgan Stanley）更將特斯拉評為首選聚焦個股，打敗福特汽車（Ford）。不過，特斯拉今（30）日由於引擎蓋問題，將在美國召回超過180萬輛汽車。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）表示，由於軟體無法偵測到特斯拉車主引擎蓋未上鎖，可能產生風險，萬一在行駛途中引擎蓋突然開啟，將會遮蔽駕駛視線，因此下令召回。
此次召回車輛包括部分2021～2024年款Model 3、Model S、Model X和部分2020～2024年款Model Y，特斯拉已經推出更新軟體，修正無法偵測引擎蓋未上鎖的問題。
特斯拉表示，今年3月起有接到車主投訴稱引擎蓋會突然打開，大部分的投訴來自中國，歐洲和北美發生的案例較少，但是特斯拉進行調查後，確定這些車型的系統軟體未能正確偵測引擎蓋未上鎖，於是決定召回。
特斯拉去年12月曾在美國召回203萬輛車，當時是為了更新Autopilot的安全措施，而這次則是特斯拉自去年12月以來的最大規模召回。特斯拉在上個月也曾召回近4000輛Cybertruck，因為發現配備的油門踏板可能會導致油門鎖死。
特斯拉上週公布今年第2季財報，營收年減7％，淨利與去年同期相比衰退45％，數字十分慘澹。但是，特斯拉近年越來越多地將資源轉移到能源、AI技術等領域，有分析師相信特斯拉即使車輛銷售疲軟，仍能靠其他服務盈利，且在馬斯克多次力挺川普後，特斯拉已經被視作川普概念股，這也讓特斯拉股價在29日大漲5.6％。