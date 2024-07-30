拳擊黃筱雯遭誤判吞敗落淚！美籍裁判引全台公憤　這句話自己打臉

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黃筱雯前兩回合跟對方戰成平手，第三回還擊中對手臉部，把對手牙套打飛，原本有機會取勝，未料最後幾秒鐘被踩到腳摔倒，戰局完全翻轉，連帶印象分數也受影響，以1：4不敵保加利亞好手Petrova。
現年47歲的Shawn Reese，自23歲開始擔任拳擊業餘裁判，至今累積了24年的豐富經驗。不僅是拳擊裁判，他還曾是美國田納西州查塔努加市的消防隊長，也曾是排球選手，最大的嗜好是打高爾夫球。
Reese的裁判生涯始於地方和區域賽事，之後進入國際拳擊協會（AIBA），負責在塞爾維亞和古巴舉行的比賽。11年前，他開始在國際賽事中執法，在裁判界享有盛譽，而在奧運舞台執法也是他裁判生涯的里程碑。
今年擔任巴黎奧運拳擊裁判，Reese表示：「擔任裁判必須時刻保持專注，在每一回合中正確打分。」拳擊評判標準較為主觀，選手的職業生涯往往掌握在裁判手中。Reese說：「一個錯誤的判決可能讓選手落敗，甚至中斷他們的職業生涯，所以必須全神貫注。」
祖父、父親都是拳擊裁判 Reese也打過拳擊
值得一提的是，Reese家族好幾代人都擔任過裁判，他的祖母和父親也是拳擊裁判。Reese表示，他已故的祖父激發了他對拳擊運動的熱愛，自己曾經嘗試過當拳擊選手，只是打了幾場後就發現自己不適合。
此次黃筱雯比賽的誤判事件，Reese引起全台公憤，成為網友攻擊的目標，尤其他一再強調裁判工作必須高度專注，但這次誤判無疑為讓他的裁判生涯蒙上了一層陰影。
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