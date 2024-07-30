阿虎遭羞辱卻忍下！換來被女藝人狂搧巴掌 製作單位把他踢出節目
男星阿虎（吳致任）個性幽默，效果十足，先前他卻爆料，曾在錄影時被女搭檔罵三字經，對方還當面說他寫的劇本爛，他當下為了節目選擇忍耐，對方卻欺人太甚，在打巴掌的橋段直接真打，讓阿虎氣到對製作單位說：「我跟她留一個」，他卻火速被換角，讓他感覺超傻眼。
記者吳昕蓓／綜合報導
阿虎在節目《小明星大跟班》分享過去錄影遇到的誇張事蹟，透露他跟一位女星是助理搭檔，「節目有請我寫劇本，開錄前一個禮拜我就把劇本寄給她，首錄當天在梳化間也都有說有笑，但彩排時她突然翻臉，用一堆髒話說：『劇本爛透了，我一個字都不會演』，為了節目能順利進行，我吞了這口氣馬上改。」
然而該名女星並沒有因此放過阿虎，「有個橋段是她要呼我巴掌，我們說好我自己做效果飛出去，但演的時候，她一巴掌就上來，打完之後她瘋了，鏡頭已經沒在拍了，她還是繼續呼我巴掌。」讓阿虎更無奈的是，最後被換角的竟是自己，「工作人員來安慰我，我嚴肅地說：『我跟她留一個』，結果製作單位快刀斬亂麻，首錄後就把我踢掉。」
主持人吳宗憲聽了心有戚戚焉，分享也曾遇過難配合的搭檔：「他當時跟一個女藝人鬼混，錄影都很快離開，我在說話，他會直接打斷說：『好了啦，講那個沒有人要聽』，我就覺得很奇怪，當初還是我把你帶進來的。」讓他感覺十分心寒。