金門漁船翻船案落幕！兩岸協商現新模式？國台辦：仍需回到92共識
中國漁民駕駛快艇2月14日下午在金門海域越界捕魚，在我方海巡追緝時船身翻覆，造成2人不幸落海喪生。由於金門海巡隊在過程中並未錄影，引發質疑。經歷5個多月協商，兩岸代表今（30）日終於取得共識。陸委會稱事情圓滿解決，陸委會副主委梁文傑則說此次協商採「當事人對當事人」，外界關注這是否可能成為兩岸協商新模式？對此，中國國台辦發言人陳斌華今晚表示，兩岸協商談判只有回到九二共識才能恢復，撞船案溝通與兩岸協商無關。
記者倪浩軒/綜合報導
陳斌華晚間以答記者問方式發布新聞稿，針對金門漁船翻船案一事表示，晉江市紅十字會工作人員陪同家屬再次到金門處理「2·14」撞船事件善後，兩名遇難者遺體終於能夠返回故鄉，家屬也終於等到遲來的道歉。
陳斌華指出，紅十字會工作人員受家屬委託，與台灣方面就「2·14」撞船事件進行溝通，與兩岸協商談判無關。
陳斌華強調，只有回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。至於金門胡姓釣客以及我國「大進滿88號」漁船仍被中國扣押，何時能夠獲釋返台，陳斌華則回應「有關部門正在處理，會依法依規予以處置」。
針對翻船案落幕，陸委會主委邱垂正表示樂見事情圓滿解決，邱垂正強調政府當前的大陸政策就是以追求兩岸和平、互惠互利、共存共榮，及保障人民福祉為目標，若能「秉持相互尊重理解的對話溝通」、「維護既有公權力的制度化協商機制運作」，絕對是化解緊張對立、促進雙方良性互動，保障民眾權益的最有效途徑。