鬼門週六晚上11時就開了　命理師曝「十七禁忌」：最好早點回家！

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一、「不宜遠離塵囂」如夜間登山、野營、河畔邊、池塘邊、墓地、海邊、醫院或人煙稀少等，民俗上，認為這些場所是聚陰之地。
二、「遊玩嬉鬧應節制」夜間盡量不要喧囂吵鬧、吹口哨、放佛樂、亂拍照等。
三、「疑暗心聲鬼」膽子小的人盡量不要自己看鬼片，徒增恐懼。
四、「普渡忌不敬」中元節普渡法會多，如遇祭祀時，切忌口出穢言或態度不敬。
五、「普渡供品不要直接拿走」收供品前應先擲茭杯，獲得允杯後再撤離，否則容易惹得好兄弟不開心。
六、「室內、亭下勿撐傘」易招陰。
七、「避免在深夜曬衣服」易招陰。
八、「勿掛風鈴」好兄弟經過可能引起擺動，避免招惹誤會，可先取下。
九、「別亂撿紅包」避免碰上術法改運或冥婚儀式。
十、「喜事緩辦」結婚、買房、買車、搬家入宅，宜擇良日，避免招來厄運，引鬼入宅等。
十一、「穿搭建議」，顏色部分，避免穿全黑、全白及全紅，黑色易招陰、白色易沖犯喪事煞、紅色易有不祥之事；避免破衣褲，容易被好兄弟誤認是同類。
十二、「普渡供品」不宜拜鳳梨、釋迦等水果。
十三、「服喪」勿出席參與普渡或是祭祀。
十四、「莫起爭執」容易招惹是非導致不可收拾殘局。
十五、「壞事勿做」鬼月做壞事容易厄運加倍。
十六、「不宜開工動土」容易驚擾好兄弟。
十七、「公仔、娃娃別放臥室」好兄弟容易入侵，鬼月期間宜用紅紙剪成十元銅板大小，將其貼在人偶的底座或腳下。
最後，高宏寓表示，其實鬼月禁忌多不勝數，但基本上只要心存善念，沒事盡量早點返家休息，大多數禁忌都不會觸犯，如果不小心觸犯了，真覺得心裡不舒服，可至家中附近大廟向神明祈求幫助，但畢竟現在是科學時代，也不必過於執著。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。