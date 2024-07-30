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奧運桌球／中國如何破解朝鮮奪金？「最強阿嬤」倪夏蓮成秘密武器

▲中國大陸「莎頭」王楚欽／孫穎莎以4：2擊敗朝鮮的李正植／金琴英，拿下隊史桌球混雙的第一金，倪夏蓮賽前的陪練居功厥偉。（圖／美聯社／達志穎向）
▲中國大陸「莎頭」王楚欽／孫穎莎以4：2擊敗朝鮮的李正植／金琴英，拿下隊史桌球混雙的第一金，倪夏蓮賽前的陪練居功厥偉。（圖／美聯社／達志穎向）

記者黃建霖/綜合報導

桌壇霸主中國大陸總算如願在2024巴黎奧運拿下隊史混雙項目的第一金，「莎頭」王楚欽／孫穎莎以4：2擊敗朝鮮的李正植／金琴英，成功登頂。而這一金不僅是兩位選手努力的成果，後勤團隊也在情蒐上也做出很大的貢獻，盧森堡61歲華裔老將「最強桌球阿嬤」倪夏蓮就親自去當「莎頭」的陪練員，幫助兩人更適應朝鮮的打法。

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中國混雙奪金不易　有秘密武器

其實這些年明眼人都看得出來，中國桌球實力仍然強勢，對上外國球員的優勢還是很明顯，但他們的統治力正在減弱也是事實。隨著各國更加重視桌球項目，大家都在努力迎頭趕上。特別是在混雙這個新項目上，其他國家可以靠技戰術的巧妙設計和執行力和中國一爭長短，上一屆東京奧運水谷隼和伊藤美誠就成功做到了，這次在巴黎許多人也希望能夠擊敗中國，「莎頭」在前面和我國林昀儒／陳思羽以及韓國林鍾勳／申裕斌其實都打得很驚險，最終能奪金，確實不容易。

除了兩名選手奮力一搏、頂住壓當居頭功之外，中國這一次為了拿下這一面混雙獎牌，也是無所不用其極，特地找來許多如今四散在海外的前中國名將助陣，包括中國桌球協會主席劉國梁的哥哥劉國棟，以及以61歲高齡打進奧運的倪夏蓮。

「最強阿嬤」倪夏蓮當陪練　幫助中國破解朝鮮

這次朝鮮組合能取得如此出色的成績，爆冷日本、擊敗香港，除了他們球員本身的技術紮實、心態沉穩之外，國外球員對他們不夠熟悉也是一個很重要的原因。因此如何在有限時間裡，如何做好情蒐，以提早適應這兩人的打法，就是取勝關鍵。

劉國棟是目前香港桌球隊的教練，在四強戰上香港以3：4不敵朝鮮，賽後他立刻給予中國建議，點出朝鮮對的弱點，就是女將金琴英「反手長球沒有進攻」，直言這個組合主要就是靠節奏和長膠在打，香港之所以輸球是因為不適應對方打法，但他相信以莎頭的能力來說取勝不成問題。

另外，打法和金琴英很像的倪夏蓮，在金牌戰之前也特地來中國陣營當陪練，他表示這是為了回報祖國栽培她的恩情，「很榮幸能當莎莎和大頭的陪練，希望能幫到他們。 」有她的幫忙，今天首局王楚欽／孫穎莎也很快進入狀況先下一城，為最終取勝打開一個好的開始。

▲倪夏蓮此前在WTT貝魯特站支線賽以60歲8個月的高齡，成為桌壇最高齡奪冠的選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲打法和金琴英很像的倪夏蓮，在金牌戰之前也特地來中國陣營當陪練，成為中國莎頭組合奪冠的重要功臣。（圖／美聯社／達志影像）

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