奧運桌球／中國如何破解朝鮮奪金？「最強阿嬤」倪夏蓮成秘密武器

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其實這些年明眼人都看得出來，中國桌球實力仍然強勢，對上外國球員的優勢還是很明顯，但他們的統治力正在減弱也是事實。隨著各國更加重視桌球項目，大家都在努力迎頭趕上。特別是在混雙這個新項目上，其他國家可以靠技戰術的巧妙設計和執行力和中國一爭長短，上一屆東京奧運水谷隼和伊藤美誠就成功做到了，這次在巴黎許多人也希望能夠擊敗中國，「莎頭」在前面和我國林昀儒／陳思羽以及韓國林鍾勳／申裕斌其實都打得很驚險，最終能奪金，確實不容易。
除了兩名選手奮力一搏、頂住壓當居頭功之外，中國這一次為了拿下這一面混雙獎牌，也是無所不用其極，特地找來許多如今四散在海外的前中國名將助陣，包括中國桌球協會主席劉國梁的哥哥劉國棟，以及以61歲高齡打進奧運的倪夏蓮。
「最強阿嬤」倪夏蓮當陪練 幫助中國破解朝鮮
這次朝鮮組合能取得如此出色的成績，爆冷日本、擊敗香港，除了他們球員本身的技術紮實、心態沉穩之外，國外球員對他們不夠熟悉也是一個很重要的原因。因此如何在有限時間裡，如何做好情蒐，以提早適應這兩人的打法，就是取勝關鍵。
劉國棟是目前香港桌球隊的教練，在四強戰上香港以3：4不敵朝鮮，賽後他立刻給予中國建議，點出朝鮮對的弱點，就是女將金琴英「反手長球沒有進攻」，直言這個組合主要就是靠節奏和長膠在打，香港之所以輸球是因為不適應對方打法，但他相信以莎頭的能力來說取勝不成問題。
另外，打法和金琴英很像的倪夏蓮，在金牌戰之前也特地來中國陣營當陪練，他表示這是為了回報祖國栽培她的恩情，「很榮幸能當莎莎和大頭的陪練，希望能幫到他們。 」有她的幫忙，今天首局王楚欽／孫穎莎也很快進入狀況先下一城，為最終取勝打開一個好的開始。
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