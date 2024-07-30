韓啦啦隊女神同遊韓國！安芝儇陪玩2天要價3萬　細節曝光掀議

奧運桌球新星高承睿晉級16強！粉絲驚：好像柚子　神級對比圖出爐

▲初登奧運舞台的台灣桌球好手高承睿，今（30）日順利晉級16強，沒想到他靦腆的臉蛋竟被網友直呼：「長得像柚子！」還祭出對比圖，讓全網笑翻。（圖／Threads）
▲初登奧運舞台的台灣桌球好手高承睿，今（30）日順利晉級16強，沒想到他靦腆的臉蛋竟被網友直呼：「長得像柚子！」還祭出對比圖，讓全網笑翻。（圖／Threads）

記者施以慧／綜合報導

年僅19歲的台灣桌球新星高承睿，今年首度登上奧運舞台，在男單首輪出戰就對上伊朗31歲好手阿拉米安（Nima Alamian），最後以4比1的優異成績拿下；後續又在32強以4比1打敗來自羅馬尼亞的尤尼斯古（Eduard Ionescu），順利晉級16強。沒想到觀看奧運轉播的網友卻瘋狂歪樓，指出高承睿長得非常像日本卡通《我們這一家》裡面的角色「柚子」，還祭出對比圖，讓其他粉絲笑翻。另外，同樣前往巴黎的桌球教父莊智淵，也被網友笑稱眼神超兇，瞇起眼睛的模樣「可以殺死人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高承睿靦腆的臉被觀眾直呼長得和《我們這一家》的角色柚子。（圖／Threads）
▲高承睿靦腆的臉被觀眾直呼長得和《我們這一家》的角色柚子。（圖／Threads）
有網友在Threads上發文，還貼上奧運的轉播畫面，指出台灣桌球選手高承睿長得很像卡通人物：「高承睿就是柚子本人無誤。」還表示一旁的莊智淵眼神非常犀利：「莊智淵的眼神可以殺死所有人。」沒想到引發熱議。其他粉絲對此表示：「上次也看到有人說高承睿是柚子，就回不去了」、「真的越看越像！我也回不去了哈哈哈」、「吃可愛長大的柚子同學！」

而廣大網友對於莊智淵，也有話想說：「對手看到柚子後面師父的凝視，恐怕也會軟一下手」、「師徒倆好互補」、「殺死所有人的眼神」、「那眼神真的會嚇壞！」同時也有網友開酸：「出國那麼多次，沒一次得牌，難怪眼神那麼兇。」

▲莊智淵在球場上的嚴肅神情被網友說很可怕，直呼：「」（圖／Threads）
▲莊智淵在球場上的嚴肅神情被網友說很可怕，直呼：「莊智淵的眼神可以殺死所有人。」（圖／Threads）

「擊劍林志玲」奧運金牌到手！金泰梨這部劇演擊劍女神　原型是她

日本柔道阿部一二三奧運奪金！女友場邊應援　竟是火辣寫真偶像

正妹主播巴黎奧運爆裸體爭議！「一片肉色」播報遭炎上　恐被開除

巴黎奧運仙女現蹤！37歲劉詩詩「零修圖」神級美貌曝　粉絲暴動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生