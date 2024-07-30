奧運桌球新星高承睿晉級16強！粉絲驚：好像柚子 神級對比圖出爐
年僅19歲的台灣桌球新星高承睿，今年首度登上奧運舞台，在男單首輪出戰就對上伊朗31歲好手阿拉米安（Nima Alamian），最後以4比1的優異成績拿下；後續又在32強以4比1打敗來自羅馬尼亞的尤尼斯古（Eduard Ionescu），順利晉級16強。沒想到觀看奧運轉播的網友卻瘋狂歪樓，指出高承睿長得非常像日本卡通《我們這一家》裡面的角色「柚子」，還祭出對比圖，讓其他粉絲笑翻。另外，同樣前往巴黎的桌球教父莊智淵，也被網友笑稱眼神超兇，瞇起眼睛的模樣「可以殺死人」。
記者施以慧／綜合報導
有網友在Threads上發文，還貼上奧運的轉播畫面，指出台灣桌球選手高承睿長得很像卡通人物：「高承睿就是柚子本人無誤。」還表示一旁的莊智淵眼神非常犀利：「莊智淵的眼神可以殺死所有人。」沒想到引發熱議。其他粉絲對此表示：「上次也看到有人說高承睿是柚子，就回不去了」、「真的越看越像！我也回不去了哈哈哈」、「吃可愛長大的柚子同學！」
而廣大網友對於莊智淵，也有話想說：「對手看到柚子後面師父的凝視，恐怕也會軟一下手」、「師徒倆好互補」、「殺死所有人的眼神」、「那眼神真的會嚇壞！」同時也有網友開酸：「出國那麼多次，沒一次得牌，難怪眼神那麼兇。」