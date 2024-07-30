市場靜待聯準會決議！科技股仍承壓 美股早盤道指小漲、那指翻黑
美股本週迎來關鍵時刻，美國聯準會（Fed）舉行政策會議，將在台灣時間週四凌晨公布議息結果，而許多大型科技公司也陸續公布最新財報，投資人等待聯準會決議，同時消化財報數字，美股各主要指數在30日早盤漲跌互見、上下拉鋸，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲56.88點、約0.14％；標普500指數下跌30.45點、約0.56％；那斯達克指數下跌189.87點、約1.09％；費城半導體指數下跌137.24點、約2.70％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，聯準會政策會議於週二開始，投資人期待鮑爾（Jerome Powell）能夠更明確地指出今年的降息時間與次數，雖然市場交易員已經100％確信聯準會將在9月降息，但是鮑爾談話仍將提供諸多關於未來展望以及聯準會態度的線索。
根據《路透社》報導，大型科技公司陸續公布最新財報，微軟股價在早盤小漲0.2％，其他科技巨頭像是蘋果、Meta、亞馬遜、Google母公司Alphabet股價均微漲，漲幅落在0.3～0.6％之間，而輝達則是下跌約1.0％，截止寫稿時間為止，台積電ADR報156.82，約下跌2.0％，輝達疲軟也連帶使得科技類股承壓，讓標普500指數與那指在早盤反轉翻黑。
分析師拉德納（Scott Ladner）表示，投資人衡量這些大型科技公司的財報時，關心的不僅是公司本身的業績，更在找尋他們能夠繼續引領AI繁榮持續的線索，而要滿足投資人內心的期待，門檻很高，反之，若有任何跡象顯示AI繁榮將降溫，就有可能發生修正。