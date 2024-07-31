奧運現場／可惜了！湯智鈞2：6不敵東奧金牌 射箭個人賽止步32強
2024巴黎奧運射箭男子個人賽今（30）日展開賽程，在戴宇軒、林子翔於32強先後落馬後，「湯包」湯智鈞為最後一名登場的台將，64強首戰擊敗印尼小將Arif Dwi Pangestu，但32強遭遇東京奧運金牌、土耳其好手Mete Gazoz，最終湯智鈞以2：6落敗，男子射箭隊在個人賽全軍覆沒。
特派記者路皓惟/巴黎報導
湯智鈞64強對陣印尼20歲小將Pangestu，首局雙方29：29打成平手，各取1積分，第二局湯智鈞連續3支10分箭，以30：29拿下，積分以3：1領先，第三局湯智鈞再以29：28拿下聽牌，決勝第四局湯智鈞以29：28擊敗對手，以積分7：1勝出，晉級32強。
32強對上東京奧運金牌得主，Gazoz連續3支10分箭，湯智鈞以29：30讓出，第二局湯智鈞射出3支9分箭，以27：28再輸一局，第三局面臨背水一戰，湯智鈞靠著一支10分箭、2支9分箭，以28：27扳回一局。
第4局，湯智鈞連續2支10分箭，加上1支9分箭，但Gazoz表現更穩健，3支箭全部都是10分，湯智鈞以29：30敗陣，終場以積分2：6止步32強。