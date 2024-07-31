奧運籃球／河村勇輝狂攻29分！日本男籃90:94仍不敵法國無緣首勝

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FIBA世界排名29的日本男籃，今天面對地主法國隊差點打出驚奇，要不是八村塁在比賽後段因為2次違反運動道德犯規退場，日本隊不會打得這麼辛苦，到最後被翻盤落敗。
法國今天遇到日本打得辛苦，開賽先陷入0：4落後，靠NBA新人王的Wembanyama連飆2記外線才以12：7反超，不過日本有渡邊太和河村勇輝聯手飆進3記三分彈咬住比分，法國在Isaia Cordinier讀秒階段也回敬外線下，首節法國以32：25領先。
日本第二節持續追分，富樫勇樹飆進外線將比數40：40追平，剩下2分38秒八村壘中距離出手更讓日本以42：40超前，不過Evan Fournier馬上回敬追平中距離，加上Strazel飆進外線，法國節末打出一波9：2攻勢，半場結束仍以49：44領先。
日本第三節歸化球員Joshua Haakon Hawkinson跳出來，加上河村勇輝接連飆進三分，讓日本再取得55：51領先。法國Guerschon Yabusele連拿5分下，三節打完仍取得69：64優勢。
第四節法國領先擴大到8分；日本雖靠八村壘連續轟進2記三分彈追到2分差，但8分31秒他對Rudy Gobert犯規遭吹違反運動精神犯規，單場第2次被退場，留下24分、3籃板成績，不過日本還有河村勇輝，他5分45秒完成「4分打」，5分08秒再切入取分，日本再以78：77反超。
日本靠著河村一度拉開到84:80領先，但Strazel神奇「四分打」追平，兩方進入延長戰，延長賽日本隊已經沒有專注力，加上體力下滑，最後把勝利拱手讓人。
日本隊在被逼入延長賽前，河村認為有機會贏，他說：「這是可以贏的比賽」，但他也把責任攬在身上，「身為控衛的我沒有控制好局面，所以才會讓球隊沒能掌握贏球契機，這是我的責任，贏球是我的唯一目標，我還需要再度成長。」
日本隊第四節遇到八村塁退場的狀況，但是全隊依舊沉著應戰，河村表示：「當然比賽還沒結束前，我們要全力以赴，要把比賽戰到最後一刻，所以這是身為後衛的我，沒能控制好比賽落敗。」
日本隊無緣睽違52年再度於奧運殿堂奪勝，河村說：「我們的目標還沒有結束，要在對戰巴西比賽修正，要想辦法達成前進8強的目標。」
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