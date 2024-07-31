奧運現場／女雙謝淑薇、曹家宜不戰而勝闖8強 詹家姊妹首戰出局
2024巴黎奧運網球項目，謝淑薇與曹家宜在前天通過首輪比賽，今（31）日原定進行第二輪16強賽事，但對手烏克蘭組合Marta Kostyuk／Dayana Yastremska因故退賽，謝淑薇與曹家宜直接保送8強，追平謝淑薇奧運女雙最佳紀錄。另外，三度叩關奧運的「詹家姊妹」，以4：6、0：6不敵上屆東京奧運金牌、捷克組合Barbora Krejcikova／Katerina Siniakova，遭到淘汰。
特派記者路皓惟/巴黎報導
本屆巴黎奧運謝淑薇與20歲小將曹家宜搭檔，在32強對上羅馬尼亞組合Irina-Camelia Begu／Monica Niculescu，經歷超過2小時的激戰，最終謝淑薇與曹家宜以7：6、7：5勝出挺進第二輪。
今日第二輪女雙16強賽，台灣組合原本將對戰烏克蘭組合，但對手最終決定退賽。因此，謝淑薇和曹家宜不戰而勝，直接晉級8強。
此次巴黎奧運是謝淑薇第二度參加，她在2012年倫敦奧運女單首輪出局，女雙項目則是止步8強，如今謝淑薇與曹家宜挺進8強，謝淑薇也追平奧運女雙個人的最佳成績，接下來將要力拚4強門票。
詹家姊妹首戰出局 不敵東奧金牌止步32強
同時，台灣另一組女雙「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴，於30日晚間迎來首戰，在32強對陣上屆東京奧運女雙金牌得主、捷克組合Barbora Krejcikova／Katerina Siniakova，終場「詹家姊妹」以4：6、0：6遭直落二，本屆奧運止步首輪。