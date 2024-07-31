奧運荷蘭泳將「穿肉色泳褲」爆紅！下水瞬間變透明　全場觀眾愣住

我在巴黎奧運／法國人的浪漫！氣溫飆破35度　戶外餐廳照樣客滿

▲巴黎天氣突然飆升，下午更飆到35度，跟前幾天濕冷的天氣有天壤之別。(圖/特派記者廖聿偉攝)
▲巴黎天氣突然飆升，下午更飆到35度，跟前幾天濕冷的天氣有天壤之別。(圖/特派記者廖聿偉攝)

文/記者廖聿偉

法國天氣難以捉摸，前幾天偏涼、濕冷，出門還要穿外套，今就飆升至35度，在室內也狂飆汗。《NOWnews》採訪團隊今天到凡爾賽宮，專訪國際馬術總會（FEI）副會長黃啟芳，未料搭上了一台不開冷氣的計程車，全程都非常悶熱，讓人感到暈眩。

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巴黎奧運提倡「綠能」、「環保」，選手村也沒有冷氣，《NOWnews》採訪團隊所下榻的公寓也沒有，不過法國人似乎很能適應，即使大熱天還是一群人坐在戶外用餐、聊天，享受「巴黎式的浪漫」。

值得一提的是，前幾天大雨磅礡，但大部分的法國人都沒有撐傘，當然本屆巴黎奧運開幕式也沒有「雨備」，無論選手和觀眾，都在雨中體驗史上最特別的開幕式。

▲即使氣溫高達35度，但法國人仍很愛在室外用餐、聊天。(圖/特派記者廖聿偉攝)
▲即使氣溫高達35度，但法國人仍很愛在室外用餐、聊天。(圖/特派記者廖聿偉攝)
「巴黎式的浪漫」雨天、大熱天都能適應

來到法國第9天，我們也逐漸適應巴黎人的步調，包括超市的結帳速度非常慢，常常都要大排長龍，不過民眾似乎也都習以為常，也能忍受收銀員結帳到一半突然滑起手機回訊息。

▲巴黎市集、超市很常大排長龍，民眾也見怪不怪。(圖/特派記者廖聿偉攝)
▲巴黎市集、超市很常大排長龍，民眾也見怪不怪。(圖/特派記者廖聿偉攝)
普遍的法國人英文都不太好，也許是語系很相近，很多法國人以為自己已經在說英文，但其實夾雜著一堆法語，非常難理解，若遇到重要的事情，就必須用網路翻譯交談。

採訪團隊將在巴黎待22天，除了每天繁雜的採訪工作外，融入當地文化、適應環境也是重要的課題之一。

▲巴黎天氣突然飆升，下午更飆到35度，跟前幾天濕冷的天氣有天壤之別。(圖/特派記者廖聿偉攝)
▲巴黎天氣突然飆升，下午更飆到35度，跟前幾天濕冷的天氣有天壤之別。(圖/特派記者廖聿偉攝)
▲巴黎超市。(圖/特派記者廖聿偉攝)
▲巴黎超市。(圖/特派記者廖聿偉攝)
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）

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