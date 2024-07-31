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台灣奧運還在拼奪牌！中華隊7/31最新戰績整理　獎牌榜第一是這國

▲2024巴黎奧運各個項目賽程每天都在進行中，中華隊這回派出60名選手出戰，目前還沒開胡奪牌，繼續為中華隊選手加油！（圖／奧會提供）
▲2024巴黎奧運各個項目賽程每天都在進行中，中華隊這回派出60名選手出戰，目前還沒開胡奪牌，繼續為中華隊選手加油！（圖／奧會提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運各個項目賽程每天都在進行中，中華隊這回派出60名選手出戰，賽事今（31）日已經來到第6天，中華隊目前還沒有獎牌開胡。根據目前獎牌榜統計，第一名仍然是拿下7面金牌的「日本」，第二名則是6面金牌的「中國」，第三名現在則也同為6面金牌的「澳洲」。《NOWnews》也在特別整理出開賽5天以來中華隊的總戰績，雖然並未開胡奪牌，但也別氣餒！一起為中華健兒加油！

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根據奧運大會統計，目前獎牌榜第一名的國家還是「日本」，總計拿下7金2銀4銅；第二名則為「中國」，總計奪得6金6銀2銅；第三名則是「澳洲」，總計拿到6金4銀1銅。而30日原本還在第二名的法國，目前則排名第四，總計5金9銀4銅，美國隊則是繼續累積獎牌，目前4金11銀11銅，仍然是所有國家獎牌數最多。中華隊雖還沒開胡，但賽事還有11天，繼續為中華隊加油！以下是中華隊從7/27日至7/31凌晨最新戰績（粗體字表示晉級、獲勝、尚未完賽）：

🟡羽球
📍女子單打戴資穎2：0擊敗比利時譚蓮妮搶下小組賽首勝
📍男子單打周天成2：0擊敗墨西哥Luis Ramon Garrido搶下小組賽首勝
📍男子雙打李洋/王齊麟打敗美國組合邱愷翔／約書亞．袁取得小組賽3連勝
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲「麟洋配」王齊麟／李洋小組賽拿下三連勝，確定晉級淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」王齊麟／李洋小組賽在巴黎奧運小組賽已經拿下三連勝，晉級機會提高。（圖／美聯社／達志影像）
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第1日資格賽射出65分、暫居第28名
📍女子不定向飛靶劉宛渝第1日資格賽射出71分、暫居第11名

🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子轉體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強

▲巴黎奧運射箭國手「湯包」湯智鈞率領中華隊晉級八強賽。(圖/奧會提供)
▲巴黎奧運男子單人射箭，三位好手湯智鈞、戴宇軒、林子翔可惜都未能闖進16強。(圖/奧會提供)
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜32強擊敗羅馬尼亞Elizabeta Samara晉級16強
📍男子單打高承睿32強擊敗Eduard Ionescu晉級16強
📍男子單打林昀儒32強擊敗克羅埃西亞Andrej Gaćina晉級16強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強

▲高承睿男子單打前進16強，下一戰將對決世界排名第一的「大魔王」王楚欽。（圖／記者陳云茹攝）
▲高承睿男子單打前進16強，初登奧運就連勝2場，被稱作是此次奧運中華隊「最大黑馬」。（圖／記者陳云茹攝）
🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀對手禁藥檢測陽性沒過磅、直接晉級8強
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子66公斤級陳念琴32強擊敗多明尼加晉級16強
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強

▲黃筱雯在巴黎奧運16強疑似遭誤判敗陣，賽後難過落淚，而美籍裁判Shawn Reese也被起底。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃筱雯在巴黎奧運16強疑似遭誤判敗陣，賽後難過落淚，而美籍裁判Shawn Reese也被起底。（圖／美聯社／達志影像）
🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽

🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒排第24，最終擇優成績排第23，無緣晉級22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣晉級20強準決賽

🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜因為烏克蘭選手退賽晉級8強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克Barbora Krejčíková/Kateřina Siniaková止步32強

▲今年巴黎奧運生涯擁9座大滿貫金盃的網球一姊謝淑薇(右)，聯手的20歲小將曹家宜(左)，在奧運女雙16強不戰而勝，直闖8強。（圖／中華奧會提供）
▲網球一姊謝淑薇（右）聯手20歲小將曹家宜（左）出戰巴黎奧運，本來30日要打第二輪，結果烏克蘭對手棄賽，直接晉級8強。（圖／中華奧會提供）
🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤/余艾玟，劉恆妤573分排第13、余艾玟564分排第35，皆無緣決賽

🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽

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