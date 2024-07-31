AI霸主輝達重跌7%！大型科技股拖累　美股3指數收黑「費半最慘」

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科技股財報週
對大型科技公司來說，這是一個重要的財報週。微軟訂於週二收盤後發布報告，Meta、亞馬遜和蘋果也將於本週晚些時候上演。
投資者在上週發現特斯拉Alphabet的盈利報告不盡如人意，這引發了人們對「科技七巨頭」股票也可能表現不佳的擔憂。亞馬遜、蘋果和 Meta Platforms 也將在未來幾天公佈其最新盈利結果。它們的表現對標普500指數的影響更大，因為它們是市值最大的公司之一。
不過對市場有利的是，其它股票也一直在上漲，以緩解科技巨頭近期的疲軟，包括小型股和利潤與經濟實力密切相關的公司。這些股票上漲是因為對於通膨放緩程度足以促使聯準會盡快開始降息的期待。
聯準會會議
聯準會將於週二召開為期兩天的政策會議，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將召開記者會，投資者希望他能暗示未來幾個月預計降息的時間和次數。
信安環球投資公司（Principal Global Investors）首席策略分析師夏哈（Seema Shah）表示，「通膨趨勢走低，支持聯準會降息」，「再加上經濟前景依然強勁和企業盈利強勁，應該會提振風險資產，並擴大回報範圍，不再僅限於科技領域。」
焦點個股
微軟下跌0.89%，至每股 422.92 美元。因Microsoft Azure雲端成長放緩，其公布的最新盈利報告讓投資者失望，週二盤後下跌約6%。
AI霸主輝達深跌7％。蘋果公司公布人工智慧系統Apple Intelligence手機操作系統的測試版本，但其AI模型是在Google設計的雲端晶片上進行預先訓練，輝達含量為零，顯示大科技公司在訓練最先進的人工智慧系統時正在尋找輝達以外的替代方案。
道瓊工業指數上揚203.4點或0.5%，收在40743.33點。
標普500指數小跌27.1點或0.5%，收報5436.44點。
那斯達克指數下跌222.78點或1.28%，收17,147.42點。
費城半導體指數重挫197.47點或3.88%，收4890.15點。