沒人知道我們！北韓「神秘組合」桌球決賽太狂　中國世界第一嚇到

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北韓這次桌球混雙項目由李正植、金琴英組隊代表出賽，兩人分別是24歲以及23歲，由於北韓鮮少出現在國際賽事上，與許多活躍在賽事的選手也從沒有交手過，因此各國選手對於這一組合的球風相當不了解，造成比賽時還要花更多時間去摸清楚對方技巧底細。
然而李正植、金琴英帶著神秘感成為本屆桌球混雙項目的大黑馬，先是在首輪對上2號種子日本隊，爆冷以4比1擊敗張本智和、早田希娜後，接著又擊敗瑞典、中國香港，一路挺進金牌戰，對上目前世界排名第一的「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎，而在前3場比賽後，李正植、金琴英也都沒有接受採訪，僅教練表示「沒有人知道我們，奧運之前唯一公開比賽就是杭州亞運」顯然策略是非常成功。
北韓「神秘之師」實力獲肯定！前奧運金牌驚呆：是怪物嗎？
然而在開打金牌戰之前，由於李正植、金琴英突然變身大黑馬竄出，又不斷擊敗強敵，連曾奪下東京奧運混雙金牌的日本名將水谷隼都發文表示：「這是奧運怪物嗎？」而東京奧運銀牌得主、大陸名將許昕也表示：「我們很少看到朝鮮（北韓）隊出來比賽，但他們出來比賽的隊員實力都特別強，神秘之師不好惹。」
陸媒也放出王楚欽在賽後採訪的片段，他也表示：「北韓在贏過日本的時候，就知道是非常強的對手。」隨後也忍不住表示「放過我們吧！我們還要抓緊時間回去看他們的影片準備一下」，由於知曉的資訊太少，王楚欽也是絲毫不敢鬆懈以及輕敵。
「神秘之師」大戰「莎頭組合」！桌球混雙決賽超精彩
然而在金牌戰當中，雖然一開始「莎頭組合」連拿3局，不過北韓「神秘之師」在第4局以及第5局充分展現韌性，也連續拿下2局，到了第6局時根本是神仙打架，雙方激戰到5：5之後朝鮮連拿2分，一度領先，看賽事直播都能感受到中國選手也有些緊張，不過還好中國隊立馬調整，連拿3分，戰成8：8平局，中間數顆球多拍來回，超高水準的回擊讓賽評也相當激動。
最後中國隊在孫穎莎關鍵直線大空檔打進得分，加上李正植掛網失誤，中國出現金牌點，第一個賽末點就拿下，最終以11：8帶走第6局，終場以4：2中國隊拿下桌球混雙金牌。賽後孫穎莎直言這一仗讓中國桌球翻身：「最後能贏下來太不容易，雙方都發揮的很好，靠的是我與大頭的信念感才贏下這場比賽。 」