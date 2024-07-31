10天飛4次！盧秀燕談訪美3大收穫 坦言：有一點點累了
台中市長盧秀燕結束訪美行，今天清晨返抵國門，她受訪時暢談訪美3大收穫，表示美方看到她在颱風後願意再度拜訪，意外又高興，覺得很有誠信，她相信對未來台中市和美方的交流合作很有幫助，雖然往返4趟有一點點累了，還是很值得，「為了城市，再累也心甘情願」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（31）日清晨5點多從桃機出關，她受訪時表示這次出訪非常成功，原因有三。第一是她在颱風後願意再度到美國拜訪，姐妹市和美國友人非常意外，也非常高興，「看到我們的誠意，覺得我們很有誠信」，她認為這對未來台中市和美方之間的交流或合作將很有幫助。
其次是成功行銷台中，她認為台中已是一個「科技台中」，因為有半導體、有晶圓，且有完整的尖端科技智慧產業鏈，透過出訪機會向國際及美方宣傳，投資台中一定是非常正確的。
第三是宣慰僑胞、和僑胞之間有很好的互動跟交流，最後這幾天也拜訪在海外打拚的台商，看到自己城市的行政團隊能給他們加油打氣，她也看到台商在海外打拚，讓台中能夠被看見，彼此都很感動。
10天內飛了4次，會不會覺得疲倦？盧秀燕坦言「有一點點累了」，但覺得很值得，此行收穫很大、很成功「為了城市，再累也心甘情願」。對於何時出訪下個國家？她笑說「讓我喘一口氣，有消息再跟大家報告」。