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Google畫圈搜尋來了！不只三星、Pixel手機　將登陸Chrome桌面版

▲Google搜尋重大更新！「畫圈搜尋」新功能登場，用手機拍照也能發問，請AI幫忙解答。（圖／Google）
▲Google搜尋重大更新！「畫圈搜尋」新功能登場，用手機拍照也能發問，請AI幫忙解答。（圖／Google）

記者周淑萍/綜合報導

Google的「畫圈搜尋」，在今年初登場，當時率先開放給三星Galaxy S24系列使用，也成為Galaxy S24 系列的強打功能，陸續Google自家的Pixe手機l也有該功能，讓用戶只要在螢幕上圈出想要搜尋的物件就能動辨識搜尋，大大減少輸入的時間，而根據外媒透露，不久之後該功能不再只是Android獨有，很快就會在Chrome桌面版推出，頗值得期待。

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▲據外媒透露，Google畫圈搜尋功能將登上桌面版。（圖／翻攝9to5google）
▲據外媒透露，Google畫圈搜尋功能將登上桌面版。（圖／翻攝9to5google）
根據9to5google報導，原本在Android手機獨佔的「畫圈搜尋」功能有可能很快就開放給Chrome桌面版使用，據了解，已經在Chrome 128 beta上看到該功能。桌面版的「畫圈搜尋」會出現在Chrome和Chromebook，用戶可以看到非常顯眼的 Google Lens 圖示。當想要在Chromebook 上啟用畫圈搜尋時，點選Google Lens 圖示後游標就會出現帶有拖曳搜尋放大鏡的十字線，點擊進行選擇，還能微調搜尋框，之後就會把結果顯示在 Google Lens 側邊的面板中。至於Google何時會正式推出，從目前的狀況來看，預計不會讓用戶等太久。

▲三星Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6。（圖／記者吳翊緁攝）
▲三星Galaxy Z Fold6  AI功能再進化除了有畫圈搜尋，還有塗鴉轉圖像等。（圖／記者吳翊緁攝）
而最近手機AI功能則持續進化，像三星最新的摺疊機就加入「塗鴉轉圖像（Sketch to Image）」功能，可在手繪後，透過AI生成，完成自己的手稿。同時在Galaxy Z系列導入最新「Google Gemini應用程式」，從螢幕底部向上滑動或說出「Hey Google」，即可啟動Gemini輔助，此外，觀看YouTube時，如果想查詢影片內的資訊，只需長按首頁鍵，接著圈出或點選螢幕上的物件，「搜尋圈（Circle to Search）」將出現搜尋結果。

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