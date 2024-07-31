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奧運埃及劍擊女將「懷孕7個月」！奧運打進16強　本尊起底是學霸

▲埃及劍擊選手哈菲茲（Nada Hafez）三度登上奧運殿堂，雖然最後止步16強，不過自爆自己懷孕7個月仍上場比賽，驚呆不少人。（圖/哈菲茲IG）
▲埃及劍擊選手哈菲茲（Nada Hafez）三度登上奧運殿堂，雖然最後止步16強，不過自爆自己懷孕7個月仍上場比賽，驚呆不少人。（圖/哈菲茲IG）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事如火如荼的進行當中，其中除了關注中華隊選手外，各國也有許多選手的故事令人動容！在女子個人軍刀擊劍項目中，一名埃及選手哈菲茲（Nada Hafez）三度登上奧運殿堂，最終在16強賽敗給南韓，不過賽後哈菲茲在社群突然自爆，場上比賽的不是2個人，而是3個人，因為自己已經「懷有7個月的身孕」！

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現年26歲的哈菲茲今年是繼2016里約奧運、2020東京奧運後，第三度參加奧運會，她在首輪32強以大會第17號種子之姿擊敗第7種子美國選手塔塔科夫斯基（Elizabeth Tartakovsky），在16強賽遇上第10號種子、南韓的全河英，止步16強。

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▲埃及選手哈菲茲（Nada Hafez）三度登上奧運殿堂，雖然有身孕7個月，仍然打進奧運16強。（圖/哈菲茲IG）
比賽場上不只有2人！埃及劍擊哈菲茲自爆「懷孕7個月」

然而在比賽過後幾小時，哈菲茲突然在自己的IG自爆表示自己上場時「已經懷孕7個月」，哈菲茲提到：「雖然在觀眾眼中，場上是兩位選手，但其實是三個人，因為場上有我、我的競爭對手以及尚未來到我們世界的小寶貝！」

哈菲茲表示「這段期間我和寶寶都面臨著同樣的挑戰，不管是身體上還是情緒上，都必須努力保持生活和運動的平衡，雖然很辛苦，但這些都是值得的，我寫這篇文章是為了表示，我為我自己能夠進入16強而感到自豪，很幸運有我丈夫、家人的信任，才能夠走到這一步。」據悉，哈菲茲平常除了是劍擊選手之外，還一邊攻讀開羅大學醫學院並順利畢業，可謂文武雙全的超級學霸呢！

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▲埃及選手哈菲茲（Nada Hafez）不僅是一位職業劍擊選手，同時也是醫學院的學霸！（圖/哈菲茲IG）
懷孕7個月能激烈比賽？台大婦產科醫師解答了

然而對於哈菲茲懷孕7個月還是上場比賽是否妥當？據《中央社》報導，台大醫院婦產部產科主任施景中表示，相信奧運選手背後一定有專業團隊評估，也一定謹慎考量選手的狀況，不可能冒險讓她進行超過自身負荷的事情。一般民眾如果本身不是運動健將，可以從事一些保持固定的耗氧運動，不讓心肺功能下降。

施景中提到，但像是馬拉松等較為極端的案例，原則上並不會特別鼓勵，但如果有經過專業教練評估認為可行，站在醫師立場也不會反對，運動對孕婦還是有正面幫助，有不少孕婦也都有上重訓課程，只要經過專業評估合適，且若有緊急醫療協助需求時，可以迅速取得，一般都不會反對。


 

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