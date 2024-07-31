西半部防午後大雷雨！大低壓環流醞釀颱 吳德榮揭未來一週侵台率
續防午後大雷雨 ！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今（31）日水氣仍多，午後西半部有局部「大雷雨」發生的機率，提醒民眾要注意雷擊、強風及瞬間大雨。另外，台灣東方大低壓環流「季風環流」正醞釀中，但無論是否成颱，因條件不利於接近台灣，未來一週內都無需顧慮有颱風侵台。
記者賴禹妡／綜合報導午後炸雷雨！大低壓環流醞釀颱 吳德榮曝侵台率
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，昨日各地區最高氣溫約在34至36度。今日清晨局部地區零星飄雨；截至4時53分，各地區平地最低氣溫約在23、24度。
而最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日水氣仍多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨的機率，午後西半部有局部「大雷雨」發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。今日氣溫仍偏熱，各地區氣溫為北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。
根據最新模式模擬顯示，明日至週日晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後近山區有對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。下週一、二天氣晴朗炎熱，清晨中南部有局部短暫陣雨的機率，午後近山區有局部短暫陣雨或雷雨。
最新歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)模擬皆顯示，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流「季風環流」醞釀中，其中或有多個熱帶擾動，無論是否發展成颱，其位置大致偏北，環境導引亦不利其接近台灣，故未來一週內無需顧慮颱風侵台。