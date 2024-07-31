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夏克立離婚官司將落幕！被爆性騷擾「婚內約睡女移工」露骨私訊曝

▲夏克立（左）和黃嘉千的離婚官司將落幕，今日卻被週刊爆出他多次對家中之前的女移工性騷擾，還邀請她來抱睡。（圖／NOWnews資料照）
▲夏克立（左）和黃嘉千的離婚官司將落幕，今日卻被週刊爆出他多次對家中之前的女移工性騷擾，還邀請她來抱睡。（圖／NOWnews資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

黃嘉千和夏克立16年婚變，官司纏訟近2年，8月即將最後宣判，日前她出席活動才透露官司即將收尾，表示心情上很開心。豈料，今（31）日夏克立被週刊爆料，9年前疑似對家中幫傭的女移工性騷擾，對話內容出現「抱睡」等親密字眼，據悉女移工會站出來指控夏克立，是因為看不慣這段期間他的所做所為。

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據《鏡週刊》報導，之前在夏克立家中幫傭的女移工，站出來指控夏克立9年前傳露骨訊息給她，邀請她來飯店「親密的擁抱」，對話原文是「cuddle」，這一詞廣義來說也有「抱睡」之意。

而夏克立騷擾女移工還不只一次，最近一次是今年年中，夏克立甚至向女移工提議，如果不想抱睡，可以在床上激情地撕裂他，接著他還笑稱自己的背不好，所以對他下手要輕一點之類的，最後還附上笑到流淚的表情符號，對話中還有夏克立在病床上背對鏡頭的照片，不過女移工已讀不回。

▲（圖／記者陳明中攝，2024.02.21）
▲夏克立被女移工指控曾多次性騷擾她，而且是在「已婚」期間。（圖／記者陳明中攝）
邀請女移工抱睡附圖　事後辯稱被盜帳號

事實上，今年年中夏克立的確透露自己有住院，是因為舊傷復發決定動手術，與女移工的對話時間點、內容與照片都對得上。對女移工性騷擾一事直到今年才曝光，然而夏克立卻向女移工辯解自己就醫期間，帳號被駭客入侵傳訊，事後還收回訊息，接著他突然在臉書大動作發布帳號被盜的貼文。

對此，女移工與其友人都認為，當時仍是「已婚」狀態的夏克立，辯稱帳號被盜只是急著推卸責任而已，但露骨對話早已被截圖，因女移工結婚有丈夫，夏克立還要求女移工刪對話，這些都被黃嘉千作為打官司的呈堂證供。

據《TVBS新聞網》報導，對於女移工爆料，夏克立反駁帳號的確是被駭客入侵，他表示有許多女性朋友傳訊息通知他，有人冒充了他聯絡朋友們，除了勾搭之外還有求婚，「他們試圖在法庭上利用這種誹謗來誹謗我。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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