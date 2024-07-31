夏克立離婚官司將落幕！被爆性騷擾「婚內約睡女移工」露骨私訊曝

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而夏克立騷擾女移工還不只一次，最近一次是今年年中，夏克立甚至向女移工提議，如果不想抱睡，可以在床上激情地撕裂他，接著他還笑稱自己的背不好，所以對他下手要輕一點之類的，最後還附上笑到流淚的表情符號，對話中還有夏克立在病床上背對鏡頭的照片，不過女移工已讀不回。
邀請女移工抱睡附圖 事後辯稱被盜帳號
事實上，今年年中夏克立的確透露自己有住院，是因為舊傷復發決定動手術，與女移工的對話時間點、內容與照片都對得上。對女移工性騷擾一事直到今年才曝光，然而夏克立卻向女移工辯解自己就醫期間，帳號被駭客入侵傳訊，事後還收回訊息，接著他突然在臉書大動作發布帳號被盜的貼文。
對此，女移工與其友人都認為，當時仍是「已婚」狀態的夏克立，辯稱帳號被盜只是急著推卸責任而已，但露骨對話早已被截圖，因女移工結婚有丈夫，夏克立還要求女移工刪對話，這些都被黃嘉千作為打官司的呈堂證供。
據《TVBS新聞網》報導，對於女移工爆料，夏克立反駁帳號的確是被駭客入侵，他表示有許多女性朋友傳訊息通知他，有人冒充了他聯絡朋友們，除了勾搭之外還有求婚，「他們試圖在法庭上利用這種誹謗來誹謗我。」
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