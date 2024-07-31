田馥甄被直擊約會短髮女！「路邊手撫摸胸口」坐車一起回香閨
台灣女天團S.H.E成員Hebe（田馥甄），自從以個人身分推出音樂作品後，走向文青派歌手，還獲得第32屆金曲獎最佳華語女歌手獎，演藝事業蒸蒸日上。事業如日中天的她，感情世界卻成謎，近日田馥甄被週刊拍到與一名女子外出，舉止互動不像助理，最後兩人一起進入田馥甄家，關係令人匪夷所思。
記者薛羽彤／綜合報導
據《CTWANT》報導，7月中田馥甄被直擊與一名短髮女子，出現在中醫診所門口，等待車子來接的時候，田馥甄一度將左手搭在對方肩上，手再滑到對方的胸口來回撫摸，眼神裡充滿關愛，甚至可以用含情脈脈來形容。
由於短髮女子不疾不徐跟在田馥甄後面，加上車子到來時，她自己先踏上車，種種跡象看起來不像助理或經紀人的行為，猜測兩人應該不是工作上的關係。車子一度停在路旁的苦茶專賣店，短髮女子下車購買完，上車後車子一路開到田馥甄的住處。被拍到現身中醫診所，田馥甄經紀公司回應：「馥甄一切安好，純為日常看中醫調養身體，感謝關心。」
S.H.E另外兩名成員Selina、Ella都已當媽，進入人生下個階段，只剩田馥甄的感情世界未有著落。田馥甄曾與周杰倫合作〈退後〉MV而傳出緋聞，林俊傑也多次公開向她示好；此外田馥甄還傳出與同性交好，曾被爆與女助理過從甚密，但對於這些傳聞她從未正面回應。