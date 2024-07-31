變頻冷氣才裝7天「開25度仍不涼」！兇手不懂超虧：電費至少差2倍

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你這個散熱空間完全不足啊，而且整個玻璃窗緊關怎麼散熱啦！」、「紗窗看起來超密，而且玻璃窗還擋在室外機正前面，難怪不會涼，這長期吹下來電費很驚人喔」、「你的陽台溫度一定非常高啊，冷氣是熱量交換機，你陽台幾乎封住散熱，熱量散不出去，當然不會冷！」、「一級變頻冷氣是有省錢，但這個陽台讓你散熱不良，開很低溫也不一定冷，電費一定至少2至3倍喔！」
冷氣不只注重一級變頻！室外機「散熱空間」不足電費仍飆漲
事實上，該網友遇到的問題也是許多人會遇到的！過去YouTube「空調小教室」師傅老柯就分享過，變頻冷氣不涼的關鍵，其中一點就是室內外機一定要安裝在通風的位置，如果室外機不保持通風，導致進氣不良，就會引起溫度感測器誤判，讓壓縮機忽低呼高的頻率增加，次數變多就會導致冷氣疲乏，效能越差、越吹越不冷！冷氣就需要用更多電力加大壓縮機運轉或風扇散熱，用再好的變頻冷氣，電費也照樣暴增。
《NOWnews》記者曾經到宜蘭民宿包棟旅行時，就親身遇過這樣的房型，一間套房中有一個小陽台，冷氣室外機就安裝在小陽台裡面，結果散熱空間狹小，甚至屋主還加裝氣密窗，導致陽台溫度非常驚人，室內變頻冷氣必須開到20度「才感覺有些微涼意」，而不是非常涼或冷，第一次遇到還是有些驚嚇。
室外機散熱空間不足影響「冷房效果」！安裝錯地方電費大暴漲
而過去台電也曾經在臉書表示，「冷氣室外機需要足夠的散熱空間，因為冷氣是藉由冷媒在裡面循環，汽化時會吸熱幫室內降溫，經壓縮機冷媒液化而釋放出熱，並將室內的熱量帶到室外。」
而當室外機的散熱空間不足時，室外機沒有辦法正常散熱，熱氣出不去而無冷風吹出，就會影響冷房效果，也更加的耗電，冷氣室外機應該安裝在通風良好的地方，千萬不要塞在狹小空間，散熱方向前方不要有遮蔽物，周圍也不要堆放其他物品。如果你發現你家的冷氣明明還很新、沒故障，卻怎麼樣都吹不涼，那可就要好好檢視自家室外機安裝位置囉！