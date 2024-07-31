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變頻冷氣才裝7天「開25度仍不涼」！兇手不懂超虧：電費至少差2倍

▲炎炎夏日，不少人冷氣都是吹一整天，不過你家是否也有新型冷氣，卻馬上遇到吹不涼的問題？（圖/記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日，不少人冷氣都是吹一整天，不過你家是否也有新型冷氣，卻馬上遇到吹不涼的問題？（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日到來，每天氣溫不斷飆高，許多人在家都要吹冷氣一整天，而每到夏季冷氣汰舊換新也很常見，就希望能更省電。不過近日就有網友分享，自己家裡換了一台新型的變頻冷氣，結果吹一個禮拜發現都開25度了還是沒有很涼，讓他好奇這之中的原因到底是什麼，也立刻釣出內行人解答：「室外機散熱空間不夠，你冷氣要開超低溫！」

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一名網友在論壇「Mobile01」貼文指出「最近家裡客廳裝了一台一級變頻冷氣，冷氣電功率4.1kW，相當於1.42噸，適用於5至7坪空間，而客廳大約5坪，照理說應該很夠用，但吹了一個禮拜即便開25度還是不太涼，到底是發生什麼原因？找師傅來看，師傅好像覺得是陽台空間散熱不佳的原因，有人遇過這個問題嗎？」

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▲網友分享自己冷氣剛買一週，結果開25度仍然不會涼，冷氣師傅則認為應該是「室外機散熱空間不足」的問題。（圖/Mobile01）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你這個散熱空間完全不足啊，而且整個玻璃窗緊關怎麼散熱啦！」、「紗窗看起來超密，而且玻璃窗還擋在室外機正前面，難怪不會涼，這長期吹下來電費很驚人喔」、「你的陽台溫度一定非常高啊，冷氣是熱量交換機，你陽台幾乎封住散熱，熱量散不出去，當然不會冷！」、「一級變頻冷氣是有省錢，但這個陽台讓你散熱不良，開很低溫也不一定冷，電費一定至少2至3倍喔！」

冷氣不只注重一級變頻！室外機「散熱空間」不足電費仍飆漲

事實上，該網友遇到的問題也是許多人會遇到的！過去YouTube「空調小教室」師傅老柯就分享過，變頻冷氣不涼的關鍵，其中一點就是室內外機一定要安裝在通風的位置，如果室外機不保持通風，導致進氣不良，就會引起溫度感測器誤判，讓壓縮機忽低呼高的頻率增加，次數變多就會導致冷氣疲乏，效能越差、越吹越不冷！冷氣就需要用更多電力加大壓縮機運轉或風扇散熱，用再好的變頻冷氣，電費也照樣暴增。

《NOWnews》記者曾經到宜蘭民宿包棟旅行時，就親身遇過這樣的房型，一間套房中有一個小陽台，冷氣室外機就安裝在小陽台裡面，結果散熱空間狹小，甚至屋主還加裝氣密窗，導致陽台溫度非常驚人，室內變頻冷氣必須開到20度「才感覺有些微涼意」，而不是非常涼或冷，第一次遇到還是有些驚嚇。

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▲冷氣的室外機一定要安裝在「通風」的地方，否則會導致進氣不良，就會引起溫度感測器誤判，讓壓縮機忽低呼高的頻率增加，耗電量暴增。（圖/冷氣空調技術）
室外機散熱空間不足影響「冷房效果」！安裝錯地方電費大暴漲

而過去台電也曾經在臉書表示，「冷氣室外機需要足夠的散熱空間，因為冷氣是藉由冷媒在裡面循環，汽化時會吸熱幫室內降溫，經壓縮機冷媒液化而釋放出熱，並將室內的熱量帶到室外。」

而當室外機的散熱空間不足時，室外機沒有辦法正常散熱，熱氣出不去而無冷風吹出，就會影響冷房效果，也更加的耗電，冷氣室外機應該安裝在通風良好的地方，千萬不要塞在狹小空間，散熱方向前方不要有遮蔽物，周圍也不要堆放其他物品。如果你發現你家的冷氣明明還很新、沒故障，卻怎麼樣都吹不涼，那可就要好好檢視自家室外機安裝位置囉！

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▲冷氣的室外機千萬不要塞在狹小空間，散熱方向前方不要有遮蔽物，周圍也不要堆放其他物品。（圖/台電粉絲團）

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