民眾黨發言人林子宇碧潭落水！保全揭經過 民眾：自己走進水裡
民眾黨發言人林子宇昨（30）日晚間10時40分許，在新北市新店區碧潭西岸落水，被附近釣客發現報警，警消獲報趕抵現場，緊急送她至新店耕莘醫院治療，所幸無大礙，民眾黨主席柯文哲也赴院探視。
記者孫唯容/綜合報導
根據《中時新聞網》報導，事發當時碧潭當班保全於東岸巡邏，發現有民眾在碧潭周圍，呼喊林子宇名字，保全立即加入協尋，隨後在西岸天鵝船碼頭發現疑似是林子宇手機亮光的光點跟人影，隨後保全將人拉起，當下林子宇雙眼緊閉，但生命跡象穩定，警消到場後將她送醫治療。
不過，有目擊民眾透露林子宇是「自行走入水中」，但據她所稱自己是失足落水。對此，民眾黨則表示，無法回答與黨務無關的問題，感謝關心。
據悉，林子宇現年28歲，為美國南加州大學國際公共政策管理學碩士，去年大選曾被列為不分區立委候選人，今年3月接任涉外事務部主任發言人。為何林子宇會在深夜獨自出現在碧潭落水，詳情仍待釐清。
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