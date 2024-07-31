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十盛爭議還在燒！作家嘆「太驕傲釀溺斃」　直擊門市客人數量變化

▲網紅紀卜心、小吳共同創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，近日被消基會點名「奶類標示不清」，引起炎上風波。（圖／翻攝自紀卜心IG）
▲網紅紀卜心、小吳共同創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，近日被消基會點名「奶類標示不清」，引起炎上風波。（圖／翻攝自紀卜心IG）

記者賴禹妡／綜合報導

網紅紀卜心、小吳共同創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，近日被消基會點名「奶類標示不清」，雖然十盛立即祭出買一送一活動，卻反而因此遭到大批網友炎上，即使紀卜心、小吳3度致歉仍無法平息風波。對此，美食作家林承彥感嘆，「十盛太驕傲了，他們輕忽了危機如海嘯，不即刻應對，下一秒就會溺斃。」

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美食作家林承彥29日在臉書粉專發文，表示一個月前在十盛熟成奶茶專賣店古亭店，購買一杯飲料要等30分鐘，一個月後在三重店卻見店員非常悠閒，店面門可羅雀，讓他忍不住直言：「縱然已經有幾百個負面教材可以參考，但危機處理，似乎永遠都可以更糟。十盛太驕傲了，他們輕忽了危機如海嘯，不即刻應對，下一秒就會溺斃。」

▲十盛熟成奶茶被消基會點名「乳源標示不清」遭炎上。（圖／記者蕭涵云攝）
▲林承彥表示，一個月前在十盛熟成奶茶專賣店古亭店，購買一杯飲料要等30分鐘，一個月後在三重店卻見店員非常悠閒，店面門可羅雀。（示意圖，非當事照／記者蕭涵云攝）
林承彥指出，品牌出問題，若確定知道自己有錯，得先道歉反省，之後才是釋出補償或優惠。但十盛卻相反，一開始還想靠負面聲量賺取利益，祭出奶精奶茶買一送一，隨著炎上熱度越來越高，網紅主理人才出面哽咽道歉。

林承彥坦言，台灣人或許健忘，幾週後十盛就恢復門庭若市的盛況，但他認為台灣飲料店遍地皆是，街頭巷尾絕對不缺十盛，「貪圖蠅頭小利，做生意缺乏誠信，還打算仰仗聲量炒作，這樣的店我為什麼還要再去？」

而《NOWnews今日新聞》記者日前直擊位於高雄熱河商圈的十盛熟成奶茶專賣店，當時正值該間加盟店新開幕期間，現場仍可見排隊情形，購買飲料的民眾坦言是關注到近期風波，才想來購入嚐鮮，「看了那麼多新聞，總要喝一下什麼味道啊。」至於店員則疑似已經受過訓練，對於購買飲料的消費者事先告知「我們飲料裡面有含奶精哦。」

▲十盛高雄熱河店有不少排隊人潮。（圖／民眾提供）
▲十盛高雄熱河店有不少排隊人潮。（圖／民眾提供）

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