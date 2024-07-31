十盛爭議還在燒！作家嘆「太驕傲釀溺斃」 直擊門市客人數量變化
網紅紀卜心、小吳共同創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，近日被消基會點名「奶類標示不清」，雖然十盛立即祭出買一送一活動，卻反而因此遭到大批網友炎上，即使紀卜心、小吳3度致歉仍無法平息風波。對此，美食作家林承彥感嘆，「十盛太驕傲了，他們輕忽了危機如海嘯，不即刻應對，下一秒就會溺斃。」
記者賴禹妡／綜合報導
美食作家林承彥29日在臉書粉專發文，表示一個月前在十盛熟成奶茶專賣店古亭店，購買一杯飲料要等30分鐘，一個月後在三重店卻見店員非常悠閒，店面門可羅雀，讓他忍不住直言：「縱然已經有幾百個負面教材可以參考，但危機處理，似乎永遠都可以更糟。十盛太驕傲了，他們輕忽了危機如海嘯，不即刻應對，下一秒就會溺斃。」
林承彥指出，品牌出問題，若確定知道自己有錯，得先道歉反省，之後才是釋出補償或優惠。但十盛卻相反，一開始還想靠負面聲量賺取利益，祭出奶精奶茶買一送一，隨著炎上熱度越來越高，網紅主理人才出面哽咽道歉。
林承彥坦言，台灣人或許健忘，幾週後十盛就恢復門庭若市的盛況，但他認為台灣飲料店遍地皆是，街頭巷尾絕對不缺十盛，「貪圖蠅頭小利，做生意缺乏誠信，還打算仰仗聲量炒作，這樣的店我為什麼還要再去？」
而《NOWnews今日新聞》記者日前直擊位於高雄熱河商圈的十盛熟成奶茶專賣店，當時正值該間加盟店新開幕期間，現場仍可見排隊情形，購買飲料的民眾坦言是關注到近期風波，才想來購入嚐鮮，「看了那麼多新聞，總要喝一下什麼味道啊。」至於店員則疑似已經受過訓練，對於購買飲料的消費者事先告知「我們飲料裡面有含奶精哦。」