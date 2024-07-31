金門翻船案取得共識　徐巧芯：驗證了兩岸「這件事」

發生在今年2月的金門漁船翻覆案，經過166天協商，於30日順利落幕，我方交還遺體、漁船，死者家屬獲我方給予每人約台幣680萬元的撫慰金。對此，國民黨立委徐巧芯在臉書發文指出，此次能夠順利落幕，對兩岸都是好事，「這也驗證了我長期以來的強調，兩岸若有政治互信，很多簡單的事情都可以快速解決。」
記者王德蓉／綜合報導
0214金門快艇翻船案，兩岸數度協商未有結果，原訂上週再度進行協商，因為凱米颱風侵襲而延期，雙方代表30日上午終於在金門金湖飯店重啟協商，中國代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉和海巡署副署長謝慶欽會後均表達雙方已達成共識。
對此，徐巧芯30日在臉書發文表示，針對「金廈海域」事件，她在總質詢時就向行政院長卓榮泰表示，希望此次能盡快恢復協商，因為這是人道事件，不是政治事件，且一直放著根本不是辦法，「否則賴清德總統在任四年，也要讓罹難者遺體在金門放1千多天嗎？」當下卓榮泰即表示，會盡快重新協商。
徐巧芯說，如今終於有了進度、落幕了，「這也驗證了我長期以來的強調，兩岸若有政治互信，很多簡單的事情都可以快速解決；反之，很簡單的事情卻要花上很久的時間，事倍功半，我們並不樂見。」總之，此次能夠順利落幕，對兩岸都是好事。除了政府以外，包含立委陳玉珍、高金素梅、內政委員會的立委，以及每一位追蹤此事的人，都讓兩岸的危機得以化解，均值得肯定。