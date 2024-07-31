公衛文千字文吐冤屈 郭正亮曝哽咽原因：想到一輩子的精華時間⋯
高虹安遭控涉貪詐領助理費一案，前公關主任「公衛文」王郁文遭判2年、緩刑5年，前立委郭正亮回顧王郁文今年初質疑檢察官偵訊錄影少了16分鐘的文章後，哽咽10秒說不出話。郭正亮30日親自說明哽咽原因，「我覺得這個女生很有道德勇氣，堅持到最後不認，我就想到我一輩子的精華時間也在民進黨奮鬥，那時候也主張要爭取司法改革，怎麼好像又回到原來的樣子？」
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮30日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，高虹安有三個助理認罪，但王郁文認為沒有錯，堅持不認罪，「那些大家共用的東西，衛生棉、咖啡，那買就是一大包，就放在辦公室」，而檢察官就和王郁文說說起訴書已經寫完了，王郁文的律師問檢察官，所以根本就是上面都決定了，那你叫我們來答詢、問話是要幹嘛？檢察官表示，上面就是要起訴高虹安跟所有的助理，因為所有的助理一定要變成共犯，不然邏輯不成立。
郭正亮也親自說明哽咽原因，「我覺得這個女生很有道德勇氣，堅持到最後不認，結果後來檢察官也判不下去，判2年，緩刑5年，她就非常堅持，這個女生是滿懷理想來這個辦公室工作，我就想到我一輩子的精華時間也在民進黨奮鬥，那時候也主張要爭取司法改革，怎麼好像又回到原來的樣子？」
郭正亮表示，「檢察官辦案是用這種要套話的手段，王郁文以為已經錄影了，結果出庭要求調這錄影帶，然後那16分鐘就不見了，檢查官還煞有其事地說，這本來就是休庭，所以沒有錄，但事實上有錄，因為有看到那個錄影的燈在閃，結果卻調不出這影帶，因為王郁文就是要證明是上面交辦，這就是政治審判，結果沒辦法證明」。郭正亮也做出結論，「民進黨在黨外時期也有很多人坐過黑牢，後來時代變了，一些做過黑牢的人後來還是選上了民意代表，所以高虹安不要喪志，妳就是碰到了」。